Durant el primer trimestre del 2022, ha augmentat la xifra d'apartaments turístics d, segons les dades d'. Malgrat que una norma de l'Ajuntament estableix ela la majoria de zones de la ciutat des del passat, el número d'aquestes pisos s'ha incrementat en termes generals en relació a les dades de desembre de l'any passat, fins assolir una oferta de 16.042 immobles a la plataforma. Concretament,que han desaparegut de l'aplicació, en aquest període.Són dades extretes d, una plataforma que recull i organitza les dades que apareixen al portal d'per tal d'oferir informació a les comunitats locals sobre els habitatges. En tot cas, no especifiquen la data exacta d'obertura, així que, en principi, aquests haurien d'incloure els últims habitatges d'Airbnb en les zones més massificades de la ciutat. I és que el Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (Peuat) diferencia la ciutat enamb una regulació pròpia segons el número de pisos turístics que hi ha a cadascuna.La zona 1 agrupa aquells barris més turístics, essencialment de l'Eixample i Ciutat Vella, però també alguns de Gràcia, Sants-Montjuïc i Sant Martí. En ella s'hi aplica la regulació més restrictiva, ja que es vol fomentar el decreixement ides del 26 de gener, fins i tot encara que se'n tanqui un altre. Malgrat això, quan s'observen les dades d', es veu que en aquesta zona s'han establertdurant el primer trimestre de l'any. Concretament al barri de Poble Sec s'han obertd'aquest tipus, a la Dreta de l'Eixample se n', a la Vila Olímpica de Poble Noui, finalment, a la Vila de Gràcia s'han obert un total ded'ús turístic nous.D'altra banda, ase segueix una política dei abraça els barris que se situen a l'entorn de la zona 1El Peuat tampoc permet incrementar el nombre de nous pisos turístics en aquest espai, però sí que dona l'opció d'obrir-ne un quan se'n doni de baixa un altre de les mateixes dimensions i amb determinades condicions. En aquesta àrea també hi ha unad'habitatges establerts des de desembre i fins al març,. Per una part,són 49 els nous pisos turístics que s'han obert i 29 al barri del. També s'han donat d'alta 56 immobles turístics ai 9 al barri delLa tercera zona s'identifica amb la part més perifèrica de la ciutat, amb barris de. En aquest espai es permet l'obertura de nous apartaments d'ús turístic sempre que es compleixin determinades condicions de densitat màxima de concentració, entre d'altres, i amb un topall. Per últim, la zona 4 agrupa la Marina del Prat Vermell, la Sagrera, l'àmbit nord del 22@ i l'estació de Sants iEl fenomen dels pisos turístics ha crescut en gran mesura des de l'. El mapa anterior mostra l'antiguitat dels 15.707 apartaments turístics que hi havia oberts a finals del 2021 i gestionats per aquesta empresa. Es pot observar unen zones més cèntriques i més turístiques de la ciutat, però el fenomen va ocupant més i més espai urbanístic sense importar tant la localització dels barris. Encara que zones comsegueixen concentrant gran part dels pisos, el canvi de model d'allotjament turístic fa possible la proliferació d'aquests habitatgesNormes com elPeuatresponen a un augment descontrolat dels pisos turístics, que, combinat amb lade diversos barris de la ciutat, suposa una problemàtica que des de fa anys les associacions veïnals tracten de pal·liar., experta en Economia Urbanística i Economia de l'Habitatge va elaborar, junt a tres investigadors més, un informe al 2020 (publicat a la revista) que estudiava com l'ha afectat al mercat dels lloguers.Segú detalla al podcast de Catalunya Ràdio La Segona Volta que el creixement turístic de la ciutat s'ha produït en gran mesura des de l'any 2000. Tant que Barcelona s'ha convertit en la. Aquest fenomen ha afectat a la fisonomia de Barcelona quant a immobles: al 2020, els pisos d'Airbnb suposaven un 2% de l'espai d'habitatge de la ciutat i un 7% dels pisos de lloguer a tot el territori,

