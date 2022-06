La reacció de Xavi a la nova samarreta del Barça de la qual tothom parla

Els records de Xavi quan veu la nova equipació 💭 pic.twitter.com/dyNpW8bpN6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 3, 2022

No és difícil però crec que és la samarreta més bonica que el Barça ha fet en com a mínim 5 anys https://t.co/te5I7OGr27 — toi toi (@elpolyklin) June 3, 2022

la nova samarreta del barça no és més lletja perquè no es pot — lucía (@luciiia_baena) June 3, 2022

Ja hi ha primeres paraules de l'entrenador del Futbol Club Barcelona,, sobre l. Les ha difós el mateix club en un vídeo als seus respectius comptes de xarxes socials. En les imatges, veiem al tècnic de Terrassa assegut en unes taules d'una zona enjardinada obrint una caixa amb els nous dissenys. Primer, treu la samarreta.Xavi la desplega i aquestes són les seves: "Bé... Molt bé, m'agrada, m'agrada". I continua: "Molt xula, a veure si ens dona títols. M'agrada. M'agrada el color, molt moderna. Em dona bones vibracions, vull dir que bé. Molt bé. Crec que, amb el Ronaldinho, l'Etoo, el Deco..."La reacció de Xavi ha donat la. Els seguidors i seguidores blaugrana les han omplert de comentaris i profundes anàlisis sobre què és el que veritablement pensa Xavi sobre la samarreta. Hi ha de tot. Alguns han assegurat que és "unadel club". Altres, en canvi, han opinat que o bé que a Xavi li fa "mandra" tot el que no sigui estrictament esportiu o bé que és, simplement, "".

