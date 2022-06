Quina universitat no va donar suport al pla del Govern per enfortir el català?

Una llarga tradició conservadora

El Govern ha presentat aquest dijous, a l'auditori del MACBA, el Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca , un projecte del. Per primer cop, s'ha aconseguit un compromís explícit per part de quasi totes les universitats que formen part del CIC () perquè el català sigui realment la llengua central del sistema.Els responsables de la conselleria i de la comunitat universitària mostraven la seva satisfacció per l'acord ampli, que. Quan el pla va ser debatut en el si del CIC, una universitat no s'hi va voler afegir, segons fonts properes al Departament. Laes va abstenir, un fet que va sorprendre la resta de participants.Posats en contacte amb l'Abat Oliba, han confirmat al'sobre un pla que vol evitar que el català reculi més en l'àmbit dels alts estudis i la recerca. Segons la universitat, hi ha "voluntat de continuar col·laborant amb el pla". "Estem d'acord amb la col·laboració amb l'. No obstant això, preferim l'abstenció, considerant que el pla afecta fonamentalment a les universitats públiques i tenint molt present el plànol de la projecció internacional, en què estem treballant totes les universitats catalanes. Alhora, apostem pera les nostres aules", apunten els seus responsablesVal a dir que el pla no és una llei ni un decret i que, en realitat, no suposa cap norma obligatòria. És unde les universitats per reforçar la presència de la llengua, que inclouper al professorat, tot i que amb els terminis i excepcions que estableix el marc legal. També pretén que no es pugui canviar la llengua d'una assignatura si s'especifica la llengua en què s'impartirà en el moment de la matriculació.La creació de l'Abat Oliba va ser una de les darreres decisions de l', el 2003. El centre, adscrit fins aleshores a la Universitat de Barcelona (UB) com a escola universitària, forma part de la, una creació de l'Associació Catòlica de Propagandistes (ACP). Es tracta d'una de les entitats amb més història dins del magma del cFundada per, periodista i sacerdot -arribaria a cardenal- el 1909, l'ACP volia penetrar en les elits per formar quadres dirigents. Va exercir una gran influència en el gran partit de la dreta espanyola dels anys trenta, la CEDA, i en alguns moments va intentar moderar la deriva cap a ladels sectors més reaccionaris. Però, tot i que amb contradiccions,i va nodrir molts governs, amb ministres rellevants com-el signant dels acords amb el Vaticà i els Estats Units- iMolts dels seus objectius eren coincidents amb l', i per això mateix van rivalitzar.En la, va decantar-se cap ai va donar suport a la UCD. Anys després, però, coincidents amb la fundació de la UAO, va experimentar un gir a posicions més dures, convertint-se en un aixopluc per a sectors ultres que van proliferar a l'escalf del pontificat deL'actual rector de l'Abat Oliba és, amb un perfil de clares vinculacions polítiques., va exercir diverses direccions generals en els governs de José María Aznar i Mariano Rajoy, abans de ser nomenat. Doctor en Filologia Hispànica, va estudiar la relació entre el castellà i les llengües de les illes Filipines. En els seus currículums apareix com a interessat en la. Però pel que es veu, quan es tracta del català fa una excepció.

