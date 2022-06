Batec ocupa l'estació de Plaça Catalunya, obre portes i hi organitza activitats i concerts

El col·lectiuocupa des d'aquesta tarda l'estació dei hi ha organitzat diverses activitats i concerts per "mantenir la protesta". L'objectiu és obrir les portes de l'estació perquè tothom qui vulgui passii protestar així per la manca de finançament de l'estat espanyol als serveis ferroviaris de Catalunya.S'hi organitzaran diverses activitats, com tallers de castells, xerrades amb el Sindicat de Llogateres i concerts de. La protesta compta amb el suport d'altres col·lectius i Batec "vetllarà" per mantenir obertes les portes, però no s'ocuparan les vies ni s'impedirà la circulació de trens. "L'objectiu és facilitar la mobilitat, no impedir-la", han dit en un comunicat." és la consigna de Batec. Per la seva banda, Renfe recorda que fer ús del servei sense pagar és un "frau" contra la mateixa ciutadania, que és la que en sufraga el cost.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor