Allau de crítiques a Feijóo per denunciar un «apartheid lingüístic» a Catalunya

Banalitzar el dolor, les morts i la ignomínia que va comportar l'apartheid és d'una baixesa política i moral inadmissible. De nou l’atac a Catalunya per guanyar quatre vots.



Seguirem dempeus defensant la llengua catalana, la cohesió social i la llibertat de Catalunya. https://t.co/HueP3u6jjp — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) June 2, 2022

El president del PP,, ha afirmat aquest dijous que a les escoles catalanes hi ha "apartheid lingüístic" dels "nens que no poden tenir coneixement del castellà a les aules". Feijóo ha acusat el Govern de ser "el garant de l'incompliment de la llei" i ha criticat que el PSC "faci picades d'ullet" a l'independentisme amb l'acord en la llei sobre el català a les escoles. En una entrevista a Onda Cero, Feijóo ha defensat que el govern espanyol hauria de presentar un recurs al(TC) per deixar en suspens el decret sobre el català i que no pugui entrar en vigor.Aquestes afirmacions han generat una allau de crítiques al dirigent gallec, que també ha tret pit de l'aplicació del 155 de l'any 2017. El president de la Generalitat,, s'ha expressat a través de Twitter: "Banalitzar el dolor, les morts i la ignomínia que va comportar l'apartheid és d'una baixesa política i moral inadmissible. De nou l'atac a Catalunya per guanyar quatre vots. Seguirem dempeus defensant la llengua catalana, la cohesió social i la llibertat de Catalunya". La consellera de la Presidència,, ha afegit que no pot estar "més en desacord" amb Feijóo, i ha recordat que no és la primera vegada que polítics de l'Estat fan aquest tipus d'afirmacions. "Les dades i la pau social sobre el tema ho desmenteixen", ha indicat.Les crítiques també han arribat des del PSC. "Feijóo a un plantejament de seguir amb la confrontació, quan cal afavorir la convivència i la retrobada", ha lamentat el primer secretari del PSC,, que ha demanat que la llengua no sigui motiu de divisió. D'altra banda, la portaveu dels socialistes al Parlament,, ha reclamat al líder del PP que sigui "més responsable" i que no "instrumentalitzi" la llengua. "No pot ser que el català sigui una arma llancívola entre partits per aconseguir vots", ha apuntat., cap de files del PSC a Barcelona, ha definit Feijóo com a "bomber piròman" per les paraules sobre la immersió lingüística."O molta mala fe, o molta ignorància", ha remarcat l'alcaldessa de Barcelona,. La intervenció del president del PP recorda a algunes afirmacions que havia fet el seu predecessor en el càrrec,, que fa tan sols uns mesos va assegurar que els alumnes que no parlaven català no tenien permís per anar al lavabo

