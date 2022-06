Gairebé vuit de cada deu dones han patit violència sexual a Catalunya

No es denuncien ni els casos greus

Pràcticamenthan patit, com a mínim, un episodi dedes que tenien 15 anys. Aquesta és la radiografia derivada d'una enquesta de la conselleria d'Interior a què ha tingut accési elaborada el 2019 per quantificar la dimensió de la victimització, la tipologia de violències patides, la freqüència i el perfil de l'agressor i les circumstàncies en les quals es van produir els fets. Les conclusions recullen que, en sis de cada deu casos,i que un 19% de les dones de Catalunya han patit set fets o més de violència sexual al llarg de la seva vida adulta.L'estudi té en compte totes les violències sexuals, també aquelles considerades com a, les quals inclouen totes aquelles no identificades històricament com a accions masclistes, des deno volguts fins a insistència davant la negativa a tenir relacions sexuals,. Un 77% de les dones n'haurien patit d'aquest tipus al llarg de la seva vida i un 20%, durant l'últim any.En total, però, fins a un 79% de dones han patit algun tipus de violència sexual i pràcticamenta l'enquesta. I no es tracta exclusivament dels tan generalitzats comentaris o gestos de caràcter sexual, sinó que, si s'exclou aquesta categoria, encara un 70% respon que n'ha estat víctima d'altres tipologies, un 17% de les quals, el darrer any. Com es pot observar al primer gràfic, una quarta part, de fet, ha patit, una de cada cinc ha estat víctima deo intimidacions psicològiques, un 14% ho ha estat d'i un 12% d'agressions sexuals, d'entre les quals un 9% deo intents de violació.L'estudi compta amb una mostra gran, de 10.015 dones, les quals van ser enquestades abans de la pandèmia. D'entre les conclusions, se n'extreu que un 34% dels agressors serien desconeguts, però fins a sis de cada deu sí que serien persones properes a la víctima, en especial(18%),(17%) i companys de l'àmbit laboral (13%). Així, mentre les violències normalitzades i digitals tenen sovint un desconegut com a autor, en el cas de les agressions sota coacció no és així, amb les parelles i exparelles com a principals protagonistes. En l'àmbit laboral, l'assetjament pot ser tant un(45%) com un company (40%).En la immensa majoria dels casos, l'agressor estava sol, però en un 14% de les ocasions eren més d'un. En concret, un 12% de les violències normalitzades (excloent comentaris) s'exercirien, especialment. També ocorre en un 8% de les agressions sexuals i, dins d'aquestes, en el 6% de les violacions.Els espais on ocorren aquests fets també depèn de la tipologia. Les violències normalitzades tenen lloc sobretot a l'(28%) i(15%), mentre que les agressions sexuals i violacions s'han produït en especial a la(29%), però també a espais públics (17%), a casa de l'agressor (15%), a un bar de copes o discoteca (7%), un cotxe (6%) i a l'(5%). Pel que fa a les violències digitals, les principals plataformes on ocorren són(24%) i(21%), per davant del(15%).L'enquesta d'Interior també explora el moment del dia en què es produeixen tots aquests episodis i laés quan tenen lloc la majoria de violències normalitzades, coaccions i intimidacions, i agressions i violacions. En canvi, moltes violències digitals arribarien també a la nit o de matinada, però sense majoritàries (25%), ja que moltes es patirien també a la tarda (20%). L'assetjament sexual a la feina s'exerciria sobretot al matí (34%) i, en menor mesura, a la tarda (26%) o fins i tot la nit o matinada (15%).La victimització de les dones també té un. De fet, mentre unhan estat víctimes de violències sexuals, ho haurien estat un 76% de les de dones de 30 a 49 anys, un 70% de les de 50 a 64 anys i un 51% de les de 65 i més anys. Segons els autors de l'enquesta, això es podria deure a lade les generacions més actuals, però també l'impacte de les violències digitals o la capacitat d'identificar més aquestes violències.En tot cas, la majoria d'aquests fets no van arribar a la justícia. Només s'hade violències sexuals patides i, fins i tot en casos més greus com relacions sexuals sota coaccions, tocaments amb violència i intents de violació, aquests només s'han denunciat en un 16% d'ocasions. Els motius per no fer-ho (en el conjunt dels casos) són sobretot que(33%), per temor a no ser creguda o no poder aportar proves (25%), per(11%, i 21% en les agressions més greus), per(9%) o perquè l'agressor era parella, familiar o amic (6%).Acabin o no a la policia, aquestes agressions tenen efectes directes entre les dones que les han patit. Una de cada quatre víctimes durant l'últim any ha passat a tenir por de sortir sola, també una de cada quatre ha canviat la manera de, un 14% ha fet canvis en les activitats habituals i un 8% ha modificat la(en ocasions durant una temporada i, en altres, de manera encara vigent). En un 61% dels casos, a més, la dona va situar-se més a lai espantadissa, un 40% va tornar-se més, un terç va patir afectacions a la feina o estudis, una de cada quatre va teniri una altra quarta part,

