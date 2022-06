Els professors universitaris hauran d'acreditar el nivell C1 de català

Totes les queixes han estat sobre el català

Reforçar l'acollida lingüística en origen

Els professors universitaris i de centres de recerca hauran d'acreditar eli no podran canviar la llengua establerta en la matrícula. Són aspectes rellevants delen el sistema universitari i de recerca que ha presentat aquest dijous el. Un pla que s'inscriu en l'intens debat sobre la llengua que la sentència del TSJC ha activat . S'ha presentat durant l'acte El català, punt de trobada, celebrat a la seu del MACBA. L'ha clos la intervenció de la consellera, que ha destacat la rellevància d'un gran acord amb les universitats i els centres de recerca de Catalunya per reforçar el català en el món acadèmic i d'investigació.La consellera Gemma Geis s'ha referit al "batec que hi ha al país sobre el futur de la llengua i l¡hem escoltat". Ha destacat la importància del consens dins del sistema universitari per avançar en un camí que doni resposta a la situació de la llengua, recordant l'advertiment que fa el darrer informe del Síndic . Geis ha subratllat la necessitat de disposar de recerca de país per millorar les polítiques públiques i. El català, ha dit, és fort en els graus, peròNo es tracta d'una llei, però sí d'un compromís del sistema universitari, per primer cop, per reforçar el català en els alts estudis i la investigació. Com ha explicat, director general d'Impacte Social i Territorial del departament, el Pla defineix elsi impulsa dos nous protocols per garantir-los: el dei el de gestió d'incidències sobre canvis de la llengua docent. El primer estableix, entre d'altres drets, que l'alumne ha de conèixer la llengua d'impartició abans de matricular-se ii, en el cas dels grups en català, de facilitar el material docent propi i els exàmens, majoritàriament, en la llengua pròpia.A partir d'ara, els estudiants tindran a la seva disposicióo altres canals de comunicació per fer arribar les consultes opel que fa a canvis de la llengua docent, així com el compromís d’una resolució ràpida. En els casos que s'hagi de canviar la llengua d'impartició prevista, es preveu que l'alumnat siguii, sempre que sigui possible, se li ofereixi una alternativa.Segons les dades dels dos primers informes semestrals del sistema universitari català, impulsats de manera pilot aquest curs,tant en graus com en màsters universitaris. Concretament, el segon informe semestral ha registrat, 20 corresponents a graus i 3 a màsters. Des de l'inici del curs, les universitats han rebut 64 reclamacions verificades que, en el 100% dels casos, han estat d'estudiants que havien escollit el català com a llengua de docència a l'hora de matricular-se i que, en iniciar les classes, es van veure afectats per un canvi de llengua.Aquestesafecten un 0,1% sobre el total d'oferta d'assignatures diferents en graus i màsters en el conjunt del sistema universitari català. Respecte a la resolució d'aquestes queixes, en gairebé la meitat (47%) s'ha pogut restituir la llengua d'impartició anunciada. En la resta de casos, majoritàriament s'han degut a un canvi de professor.Els drets lingüístics definits en el pla recullen eld'acord amb el que estableixen els plans docents, així com a utilitzar-lo, oralment i per escrit, en totes les activitats acadèmiques, a excepció de les que requereixen l'ús d’altres llengües d'acord amb el pla docent corresponent.En l'àmbit universitari, les mesures del Pla inclouen una, la millora del coneixement lingüístic del professorat -que, com hem dit, hauran d'acreditar el nivell C1 de català-,als territoris de parla catalana, i un pla d'acollida lingüística en origen que començarà aquest mes de juny a diverses universitats europees (Roma, Bolònia, Nàpols o Berlín, entre d'altres) a través de la Xarxa Llull.Així mateix,i cultural a les universitats i s'ampliarà als centres de recerca per a la comunitat universitària i científica internacional que fa estades al nostre país. En l'àmbit concret de la recerca, s'impulsarà un nou programa per al foment de la recerca i la divulgació d'àmbit territorial, i s'avançarà en els ajuts a les tesis doctorals en català.Aquestes mesures tenen com a objectius principalsde Catalunya i com a llengua d'ús normal de les seves activitats, garantir els drets lingüístics de l'estudiantat, del professorat i de tota la comunitat acadèmica, incrementar la docència en llengua catalana a totes les universitats de Catalunya i garantir que el català sigui la llengua d'ús majoritari en els graus amb fons públics, amb l'objectiu de tendir fins a l’any 2025 cap a un 80% d'assignatures impartides en llengua catalana. Es vol també incrementar l'ús del català en la recerca, impulsar la transferència i la divulgació científica en català, i enfortir les relacions entre tota la comunitat universitària i de recerca dels territoris de parla catalana.En aquest sentit, es crearà una comissió de seguiment perd'enfortiment de la llengua catalana. El Pla s'ha elaborat mitjançant un procés obert impulsat pel Departament de Recerca i Universitats a través de grups de treball específics.En l'acte han intervingut diversos representants del món acadèmic., president de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca, ha destacat que "sinó un mecanisme d'integració en la nostra societat. "Si eixamplem les nostres paraules, també ho faran les nostres idees". Ho ha corroborat la, una jove estudiant quw ha culminat el grau de Biologia,, que en un català perfecte ha destacat la importància de conèixer una llengua per comprendre la cultura d'un poble. "Demanava a la gent amb qui interlocutava que no canviessin de llengua i em vaig apuntar al servei de llengües", ha dit, per explicar que en breu farà l'examen de C1.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor