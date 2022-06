Almenyshan mort en un nouals. Només una setmana després de l'atac a una escola d'Uvalde (Texas) , que va deixar 21 morts -19 d'ells nens- aquest dimecres a última hora del dia l'(Tusla, Oklahoma) ha viscut un nou episodi fosc en la història del país.A hores d'ara, la informació de la qual es disposa és que unha entrat al recinte hospitalari, s'ha dirigit a la segona planta, on es troben els consultoris mèdics, i ha disparat contra els presents. Segons Darin Glodo, del Departament de Policia de Tulsa, hi ha. No s'han proporcionat més detalls sobre quina és la xifra exacta. L'atacant, que duia un. "No sé, ara mateix, si el vam disparar nosaltres o ell mateix es va disparar", ha explicat el sergent Richard Meulenberg, en unes declaracions recollides per la CNN. Tampoc s'ha pogut establir encara la seva identitat ni el motiu del tiroteig.Els agents estan revisant totes les habitacions de l'hospital "a la recerca d'amenaces addicionals", ha declarat el cos, que també ha indicat que s'estan evacuant les víctimes., ha relatat el sergent, que ha afegit que per la gravetat dels fets estan tractant "això com una escena catastròfica".Segons fonts policials, s'ha establert unal Memorial High School a l'oest de la Fortune Park. El president dels Estats Units,, ha estat informat sobre el tiroteig, tal com ha confirmat la portaveu de la Casa Blanca, però encara no ha fet declaracions al respecte.

