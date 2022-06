Els mestres tornen a protestar a Barcelona en una vaga parcial amb poc seguiment

UnaEl tall s’ha fet a l'altura del carrer Padilla, fet que dificulta l’entrada i la sortida de vehicles en aquest punt de la ciutat, coincidint en hora punta. Els sindicats educatius han convocat aquest dijous una aturada parcial per protestar contra les polítiques del conseller d’Educació, Josep González Cambray.De cara a la setmana que ve hi ha prevista una darrera mobilització el 9 de juny. S’han viscut moments de tensió entre manifestants i conductors. Finalment, aquests darrers – principalment motoristes – han aconseguit obrir el pas i restablir la circulació. Durant la protesta s’han pogut sentir proclames demanant la dimissió del conseller d’Educació,A l'horitzó hi ha una altra vaga de mestres per a la setmana que ve després de la reunió celebrada ahir, amb un resultat prou negatiu per al sector educatiu.la nova proposta que els ha fet arribar el Departament d'Educació. La novetat més destacada és el retorn de l'assoliment del primer estadi, un complement de sou per antiguitat, als 6 anys d'exercici, en lloc dels 9 actuals.En canvi,lectiva prevista en l'últim esborrany per als docents de primària el curs que ve. Treball ha convocat les parts per a dimarts vinent, però de moment els sindicats mantenen la vaga de dues hores d'aquest dijous i la del dia 9.

