Johnny Depp i Amber Heard es van difamar mútuament: ella pagarà 15 milions i ell dos

El cas judicial més mediàtic deen les últimes dècades ja té veredicte.han estat declarats culpables de difamar-se mútuament. Malgrat tot, el jurat ha imposat una multa de 15 milions d'euros a l'actriu mentre que l'actor haurà d'abonar-ne dos. Les xifres se les pagaran un a l'altre.En concret, els set membres del jurat popular de l'estat de Virginia han sentenciat que Heard vael seu exmarit en un article a The Washington Post en què assegurava ser víctima de. En el cas de Depp, el jurat ha sentenciat que va difamar la seva exdona en un dels tres casos que s'estaven investigant.Heard estava present a l'hora de llegir la sentència mentre que Depp no era a la sala al·legant un compromís laboral. Lesvan iniciar-se el passat divendres, després d'un mes i mig de. Es tracta d'una victòria de l'actor, malgrat que els advocats de Depp demanaven en un inici una indemnització de 47 milions d'euros. Heard, en una contrademanda, li'n demanava 100.Depp i Heard es van conèixer durant el rodatge de la pel·lícula, quan l'actor nord-americà s'havia separat de la seva exdona, la també actriu,. El maig de 2016, Heard va sol·licitar el divorci en mig de rumors que Depp havia estat violent amb l'actriu, arribant a llançar-li un telèfona la cara, mentre que en altres àudios difosos pel diari The Daily Mail la mateixa actriu va reconèixer que havia agredit Depp.Durant el judici, Heard ha narrat diversos incidents de presumptes abusos físics i sexuals durant el, dient que els seus episodis violents generalment eren causats per alguna combinació d'. Depp, protagonista a la famosa saga Pirates del Carib, va al·legar que l'article del The Washington Post va ser un estratagema de Heard per cridar l'atenció, i també va afirmar que l'actriu no era la víctima, sinó la perpetradora dels abusos. Finalment, els dos han estatmalgrat que l'actriu pagarà més que l'actor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor