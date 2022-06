L'Assemblea per una Escola Bilingüe vol multar Cambray amb 1.500 euros diaris mentre no acati la sentència

1.500 euros diaris fins que no compleixi

L'(AEB) ha demanat al TSJC que requereixi l'aplicació immediata de la sentència del, ja que l'entitat considera que no s'està complint. L'escrit d'al·legacions registrat aquest dimecres sol·licita al tribunal que requereixi personalment al conseller d'Educació,perquè de manera "immediata i efectiva" dicti les instruccions necessàries perquè es compleixi el 25% de castellà.En paral·lel, demanen al tribunal que requereixi -si cal a través de l'Alta Inspecció de l'Estat- directament els directors de centres educatius perquè compleixin. A més, també li diu al TSJC que ordeni fer arribar un nou qüestionari a tots els directors de centre i proposa multar Cambray ambmentre no acati.D'acord amb l'escrit d'al·legacions, el nou formulari hauria de demanar a les direccions de centre que informin si el seuconstata que el castellà i el català són llengües vehiculars, així com també especificar quantes hores i quines matèries es fan en castellà. I és que, segons l'entitat, les instruccions i el qüestionari enviats per Cambray als centres fins ara no van destinats a complir amb la sentència ni tampoc a conèixer si s'aplica el 25% de castellà en els projectes lingüístics.De fet, l'AEB entén que les instruccions donades fins ara per part de la Conselleria no formulen les preguntes "idònies" i creuen que s'emmarquen en un context de "dilació" i "dificultat" per no aplicar la sentència. "Els continguts de les instruccions dictades pel conseller d'Educació operen en unper la sentència ferma citada del 16 de desembre del 2020", conclouen.D'altra banda, exposen que "acreditada la voluntat incomplidora del conseller d'Educació" se li imposi una multa de 1.500 euros diaris mentre no consti "de manera efectiva" que tots els alumnes catalans reben almenys un"en cadascuna de les llengües oficials amb caràcter vehicular".A més, l'entitat ha anunciat que interposarà un recurs contenciós-administratiu contra aquestes instruccions dirigides als centres i demanarà la seva suspensió cautelar per "manifesta vulneració de les normes sobre cooficialitat lingüística i vulneració del dret fonamental a l'ensenyament". També demanen que s'obrin diligències penals al mateix TSJC contra Cambray i altres càrrecs que hagin "col·laborat o participat en l'incompliment de la sentència del 2020 i de la interlocutòria del 4 de maig".

