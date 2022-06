El Govern respon a Colau que ultima l'impost per gravar les emissions dels creuers

Oposició frontal del Port de Barcelona

Fixar un topall de tres creuers el dia. Aquesta és la proposta que va llançar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , i a partir de la qual va enviar unala setmana passada a laper tal de posar-hi fil a l'agulla amb una taula de treball. La missiva ha estat resposta per la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, que ha replicat que el seu departament estàles emissions dels creuers i grans vaixells que fan escala al Port de Barcelona."Tenim la ferma voluntat que aquest nou instrument de fiscalitat ambiental permeti regular l'impacte que els grans vaixells provoquen en els ports del nostre país", recull la missiva de la consellera, a la qual ha tingut accés. Afegeix, a més, que l'impost que permetrà regular les emissions a les zones portuàries serà presentati manifesta una voluntat explícita de compartir amb l'Ajuntament de Barcelona la formulació en la qual es basarà. Està previst que l'import que es recapti amb aquesta taxa es destinarà a polítiques de prevenció iLa resposta de Jordà recorda que, de fet, aquest nou instrument fiscal estava previst a laaprovada al Parlament l'any 2017 i que el Govern va aprovar la memòria preliminar de la llei que regularà el nou impost el passat mes de novembre. Aquest és, a més, un dels compromisos inclosos a l'acord de pressupostos que va signar el Govern amb En Comú Podem, que precisament la setmana que ve porten una iniciativa al ple per exigir que s'acceleri.El to de la missiva de la consellera a l'alcaldessa és de col·laboració i, literalment,tant en aquesta matèria com en la defensa de la. Recorda, en aquest sentit, que hi ha acord per ampliar-la a tots els municipis de més de 20.000 habitants abans de 2025 i que el Govern "ha estat i estarà al costat" de l'Ajuntament i de l'AMB per defensar davant dels tribunals la Zona de Baixes Emissions de les Rondes. "Vull expressar-te la meva satisfacció en relació al bon nivell d'interlocució i entesa tècnica que estem trobant amb l'Ajuntament de Barcelona", assegura sobre aquesta qüestió.Més enllà de l'impost, però, el plantejament de Colau és el de limitar els creuers que atraquen diàriament al Port de Barcelona, en la línia de la regulació implantada a les, que només permet l'arribada de tres creuers al dia al port de Palma. La proposta va topar amb l'oposició frontal del president del Port de Barcelona,, que va defensar el "benefici indiscutible" que aquest tipus de turisme té sobre la capital catalana. El líder d'ERC a Barcelona,, per la seva banda, va instar dilluns l'alcaldessa a tenir "gosadia" per regular els creueristes en trànsit després de la "inacció" en aquesta matèria durant set anys, que atribueixen a la discrepància que tenen els comuns amb els seus socis del PSC.

