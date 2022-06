Consulta ajornada

L'Aragó carrega contra Blanco

La consellera de Presidència,, ha explicat que Catalunya està disposada a presentar unasi no hi ha acord amb l'Aragó per fer-la conjunta. En una atenció als mitjans aquest dimecres abans d'assistir a un acte al(COE) amb presència del president del(COI),Vilagrà ha expressat la voluntat de "col·laborar" amb l'Aragó, però que si no es pot tancar, els informes de la Generalitat "avalen" l'opció de presentar-s'hi sols. "Sempre hem dit que no volem perdre l'oportunitat de tenir Jocs", ha subratllat.Vilagrà ha explicat la seva presència a l'acte de signatura d'un acord del COE amb eli lasobre la participació de l'esport en el sistema d'acollida de refugiats per la voluntat de demostrar l'interès de Catalunya en els Jocs d'hivern del 2030. "El que farem és expressar la voluntat de Catalunya de tenir Jocs, de no renunciar-hi. Sempre hem explicat que volíem una, però si no hi ha acord,", ha dit Vilagrà, que ha recordat que des de 2010 es treballa en l'opció d'una candidatura en solitari.La consellera ho ha dit l'endemà que el president del COE,, hagi obert la porta a què Catalunya i l'Aragó competeixin per presentar candidatura en solitari pels Jocs d'Hivern si no s'aconsegueix tancar un acord per anar junts. L'escenari d'incertesa ja va provocar, divendres passat, que lafrenés la consulta prevista sobre l'acolliment de la competició hivernal.En una atenció als mitjans aquest dimarts després de la reunió de l', Blanco ha afirmat que "intentarà amb totes les forces" que els governs català i aragonès arribin a un pacte i, en aquest sentit, ha manifestat la voluntat de "continuar dialogant" i d'intentar convocar una nova reunió amb ambdues parts. Tanmateix, el plenari del COE ha votat per unanimitat presentar unaencara que no hi hagi acord perquè sigui conjunta.La decisió del Govern d'sobre els Jocs d'Hivern, anunciada el mateix dia que s'havia de firmar el decret de convocatòria de la votació, il·lustra fins a quint punt la candidatura olímpica per al 2030 ha anat acompanyada d'incertesa. Les dificultats per segellar un acord amb l'Aragó -ambcom a principal escull- i la voluntat del COE de perseverar en el camí d'un projecte compartit han posposat les concrecions. La Generalitat, que diu comptar amb la complicitat del COE per explorar una proposta en solitari si el govern aragonès no es mou, pretenia definir la candidatura amb més diligència, per no comprometre les aspiracions catalanes. Però, ara mateix, la candidatura dels Jocs d'Hivern està congelada.El govern de l'Aragó ha demanat fer "un pas enrere" al president del COE ja que creu que actua com ade Catalunya. Així ho ha dit la consellera aragonesa de Presidència i Relacions Institucionals,, després de la reunió del consell de l'executiu d'aquest dimecres. A la trobada s'ha acordat per unanimitat instar al COE a fer un canvi d'interlocutor en les negociacions de la candidatura de Jocs. La també portaveu del govern aragonès assegura que Blanco "no ha jugat net" i és un "obstacle" per arribar a un acord sobre el projecte olímpic. Tot i això, ha assegurat que continuaran negociant i ha descartat que pensin en impulsar una candidatura en solitari.

