Vídeos | Els Mossos intervenen per dissoldre una protesta dels sindicats d'educació a la conselleria

Elshan organitzat aquest dimecres una protesta a les portes delper exigir la dimissió del conseller,, i que es tinguin en compte les seves demandes. La protesta ha començat amb tranquil·litat fins que elshan decidit intervenir per dissoldre els concentrats. S'han viscut alguns. "Aquesta és la seva mediació", han cridat els docents. Ho podeu veure en aquests vídeos que ha difós el sindicat USTEC.Fonts d'han explicat que la protesta era per reclamar una proposta "beneficiosa" per als treballadors en la reunió d'avui. La resposta delconsideren que ha estat "repressora" davant d'unes protestes que no són "ni violentes ni conflictives", i han alertat que això no s'havia produït mai en el passat. "Han enviat la Birmo com si anéssim a posar bombes", lamenten des del sindicat.Avui mateix es reprenen les reunions entre eli els sindicats per mirar d'acostar posicions quan encara hi haa l'horitzó. USTEC,, lai lavan convocar un nou cicle d'aturades per aquest final de curs i encara resten per portar-se a terme una aturada parcial de dues hores aquest dijous i una nova jornada completa de vaga el 9 de juny. En la darrera vaga, dijous passat, els sindicats van retreure a la conselleria que no havia convocat la mediació.

