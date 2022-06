Una unitat de l'exèrcit espanyol es beneeix al Valle de los Caídos

Si le preguntas a la ministra de @Defensagob sobre estas cosas fachas se pone como una hidra.



Pues se va a volver a poner. https://t.co/9otHoFjo7f — Jon Inarritu (@JonInarritu) June 1, 2022

La imatge deha escalfat les xarxes socials. En el seu perfil de Telegram, Ciutadans d'Uniforme, ha penjat les úniques fotos i vídeo que es tenen del succés.i ha explicat que es tracta d'una activitat que no estava autoritzada.japer depurar responsabilitats".Els militars formen part d'una, coneguda com el batalló, que s'ha traslladat expressament aquest dimecres al Valle de los Caídos per rebre la benedicció de li per haver estatL'abat no només ha beneït els membres de la unitat, també la seva banderola amb aquestes paraules: "Que el senyor beneeixi igual que sempresota aquest banderí". Que el senyor cuidi amb la seva providència als membres d'aquesta unitat i tots els components del batalló Wad Ras i de les nostres Forces Armades".".El col·lectiu Ciutadans d'Uniforme lamenta que aquest comportament es produeix perquè “, sinó de les Forces Armades,no a cap religió o ideologia”.El diputat d'EH Bilduha anunciat al seu compte de Twitter quemés detalladespels fets. “Si li preguntes a la ministra de Defensa sobre aquestes coses fatxes es posa com una hidra. Perquè es tornarà a posar”, ha apuntat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor