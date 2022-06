Aragonès exigeix una «reversió immediata» de la manca d'execució pressupostària a Catalunya

El president de la Generalitat,, ha exigit aquest dimecres la, una situació que ha considerat "absolutament inadmissible". En aquests termes s'ha expressat en la inauguració del segon congrés internacional de Formació Professional celebrat a Barcelona, en el qual també hi ha participat la ministra d'Educació,. És la primera vegada que el president es refereix en públic a les dades d'execució pressupostària, que indiquen que només s'han complert un terç dels compromisos . Una circumstància que, segons sindicats, cambres de comerç i patronals suposa un llast per a l'economia catalana, tal com explicaven ahir els seus responsables a NacióDigital El malestar està instal·lat a la Generalitat des que es van conèixer les dades i torna a impactar en una relació amb la Moncloa que ja està molt tocada arran del Catalangate. El vicepresident ha estat taxatiu des de Catalunya Ràdio : "O són uns inútils, o són uns mentiders". "Som davant d'un problema endèmic. No pot ser causal, sinó que és premeditat", ha apuntat Puigneró. La ministra de Transports, l'ha replicat des de RAC1 : "Ni som inútils ni som mentiders, desencallem projectes". Sánchez, exalcaldessa de Gavà, també ha remarcat: "Treballaré com aquest govern per als catalans i les catalanes i en això estem compromesos".La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ja va indicar ahir que que s'enviaran requeriments formals a les ministres-presidenta de la part estatal de la comissió bilateral- i Sánchez -titular de Transports-, així com també la delegada del govern espanyol a Catalunya, per tal que expliquin els incompliments . "Veurem com s'acaben concretant aquestes explicacions. Això no canvia el punt en què estan les relacions entre la Generalitat i el govern espanyol després del Catalangate", va apuntar Plaja. La portaveu del Govern, en aquest sentit, va indicar que laarran del cas d'espionatge.El govern espanyol va acordar, per aconseguir elals comptes, inversions per valor de 2.068,1 milions d'euros a Catalunya, però finalment nomésel 35,8%. A l'altre cantó de la balança, la presidenta de la Comunitat de Madrid,, es queixava que el seu territori tan sols tenia previstos 1.133,9 milions en despesa, malgrat que la factura final s'ha disparat fins als 2.086 milions. De fet, malgrat que la inversió territorialitzada total de l'Estat va augmentar en 638,4 milions, la quantitat que va arribar a Catalunya, mentre que a Madrid creixia en 856,6 milions.Els altres territoris que han rebut més inversió de l'esperada -tot i que per sota de l'exagerada desviació de Madrid- han estat(+19,8%),(+18,2%) i(+8,6%). En canvi, aquells on l'execució ha estat menys generosa -per bé que no tant com a Catalunya- són(40,5% del pressupost),(41,9%),(42,3%) i(50,9%).Igualment, Catalunya és el, de tan sols 95,1 euros per català. Només resta per sota, amb 75,6 euros però essent un territori foral, i el País Valencià, un altre territori històricament perjudicat per l'Estat, amb 92,7 euros invertits per habitant. Són xifres molt llunyanes als 383,7 euros de, els 333,9 euros de l'Aragó i els 307,7 euros de Madrid.D'aquesta manera, Catalunya tan sols va rebrei el seu sector públic durant el 2021, un percentatge molt per sota del 16,4% del seu pes en la població. La descompensació es veu també en aquest cas respecte Madrid, on hi viu el 14,3% d'espanyols i, en canvi, ha rebut el 25,5% de la inversió estatal de l'any passat, més d'un de cada quatre euros. Igualment perjudicat és el País Valencià, amb un pes poblacional equivalent al 10,7% de l'Estat i on s'hi van destinar el 5,7% d'inversions, segons les dades disponibles.Bona part de la desviació respecte el pressupost prové de la inversió prevista en la. En concret,només va executar el 23,9% dels 707,4 milions compromesos per a Catalunya,tan sols el 34,6% dels 262,1 milions i, un 4,6% dels 492,1 milions contemplats als comptes per a l'any passat. D'aquesta manera, entre les tres empreses públiques estatals, tenien pressupostats 1.461,5 milions per a Catalunya, dels quals només s'han gastat 282,2 milions, el 19,3% de la inversió ferroviària acordada i aprovada al país. A Madrid, en canvi, hi van destinar 515,5 milions,els comptes per a Adif i Renfe.

