NacióDigital fa efectiu el canvi de la seva propietat

El grup editor de Diari de Sabadell i Diari de Terrassa va formalitzar divendres passat. L’operació s'ha tancat després de la signatura entre SCG Aquitània SL i Grup Edicions de Premsa Local, representades perrespectivament, acordat el 25 de febrer i que ja preveia un procés de fins a tres mesos per la formalització de l'adquisició. La signatura es va produir a la data prevista i un cop finalitzat satisfactòriament el procés d'auditoria del grup.Basté ha fet un reconeixement de la trajectòria de Macià al sector com a "que, amb el seu equip de periodistes, ha sabut construir un diarial territori".La nova empresa editora deésuna filial de Grup Edicions de Premsa Local. Assumeix totes les capçaleres i dominis del diari, incloent-hi el diari temàtic, així com, que mantindran l'antiguitat i les condicions, a més de l'immobilitzat immaterial i la tecnologia.L'acord d'adquisició preveu efectes retroactius des de l'1 de febrer de 2022. El grup, amb seu a Sabadell, compta a hores d’ara amb, distribuïts en 6 redaccions locals repartides pel territori català, a banda dels que treballen en els mitjans associats.Amb la integració de, el grup que lidera Basté es converteix en, amb 23 edicions locals, incloent-hi els dos diaris vallesans, la revista Èxit Vallès i el gratuït El Terrassenc, i les edicions locals deEl lideratge del grup és especialment patent al Vallès Occidental, on compta amb els dos diaris a les capitals i les respectives edicions web, i les edicions deLa força dei els seus 25 anys de trajectòria a la premsa digital permeten al grup fer un salt, tant en audiència -les capçaleres acumulen una mitjana de-, com en negoci, passant a tenir una proporció important d'ingressos digitals.La intenció de la nova propietat ésdel mitjà, posar èmfasi en la seva xarxa de cobertura local, incloent-hi la informació de, i aprofundir la relació amb l'audiència. En aquest sentit, la nova editora està compromesa en el, incloent-hi NacióSabadell La Torre del Palau , a Terrassa, on el mateix grup editor també publica el Diari de Sabadell i el Diari de Terrassa, respectivament. Segons Basté, l'adquisició és una oportunitat "d'empènyer la reestructuració de part de l'ecosistema de mitjans en català, amb èmfasi en l'ampliació de la cobertura local, per un costat, i en la, de l'altre".Des d'una perspectiva de negoci, la nova editora té la intenció deactuals, a més d'ampliar-ne el nombre, i també d'enfocar els esforços de futur en el creixement de nous productes digitals, especialment aquells relacionats amb comunitats digitals i que planteginUn dels primers canvis que té la nova gestió a sobre la taula és el, per adaptar-les als nous plantejaments gràfics i millorar l'experiència d'usuari, buscant un disseny més modern, fresc, llegible i amigable.La nova editora està en procés de selecció dels responsables del redisseny, i s'espera poder-ne fer el llançament en els pròxims mesos. Segons Basté, és "necessari que el projecte de redisseny inclogui també, que són qui millor coneix el producte, el tipus de periodisme i l'audiència"., l'organització actual dees mantindrà intacte. La nova editora reconeix i reforça el lideratge dea la subdirecció del diari, i decom cap de redacció, mentre que, fins ara en mans de Miquel Macià. Els tres s'ocuparan de reforçar l'estructura editorial del diari, i participaran delEn paral·lel, i per tal d'afrontar la nova estratègia, el grup es planteja la incorporació deque ajudin a complementar l'equip actual per fer possible els nous objectius de creixement. Els nous rols, que se centraran en ladel grup i treballaran tant percom per la resta de capçaleres del grup, seran 100% digitals i estaran enfocats a millorar el producte, el disseny i la distribució.L'empresa editora deés propietat d'un grup de socis privats liderats pel fundador i conseller delegat, Marc Basté, que també n'és l'accionista majoritari. Basté, advocat i periodista de formació, té una àmplia experiència en, on ha participat en multitud de projectes com a emprenedor i també com a inversor, i també en el món de la consultoria. En aquest àmbit, ha liderat nombrosos projectes en mitjans a diversos països, com soci i responsable d'estratègia de la consultora especialitzada en mitjans de comunicació, amb seu a Londres i fundada fa 40 anys pels periodistes Francisco Gómez Antón, Carlos Soria i Juan Antonio Giner.

