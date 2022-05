El Suprem confirma l'absolució de Tamara Carrasco

El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimarts l'absolució de Tamara Carrasco. La decisió de desestimar el recurs de la Fiscalia s'ha pres per onze vots a favor i cinc en contra. El ponent inicial, Ángel Hurtado, ha quedat en minoria i el nou ponent serà Javier Hernández. El president de la sala penal, Manuel Marchena, ha votat en contra de la decisió de la majoria, juntament amb els magistrats Antonio del Moral, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena i Vicente Magro. D'aquesta manera, el cas de Carrasco queda tancat. És la primera vegada que el Suprem aborda l'article 559 del codi penal, que estableix el delicte d'incitació als desordres públics i ha fixat doctrina sobre com interpretar-lo.Més enllà del debat jurídic, la vista del Tribunal Suprem ha servit per resoldre definitivament el cas de Tamara Carrasco després de. Va ser detinguda per la Guàrdia Civil l'abril de 2018, i acusada de rebel·lió i terrorisme en el marc d'una operació de l'Audiència Nacional contra els CDR . La causa es va anar desinflant i va passar a un jutjat de Barcelona. Carrasco va estar més d'un any confinada al seu municipi, Viladecans. Al judici, la Fiscalia demanava, però la jutgessa va dictar una sentència absolutòria amb retrets a la Guàrdia Civil per la poca solidesa de la prova. L'absolució va ser ratificada per l'Audiència de Barcelona i ara ho ha estat també pel Suprem.

