Fotografien un exemplar de rorqual comú saltant a la costa de Barcelona

La fotògrafa Julia Gotischa captura el salt del rorqual comú Foto: Mar a la Vista

Unde grans dimensions es va podersaltant a 16 quilòmetres de laaquest passat dissabte 28 de maig. La imatge es va fer des de l'embarcació O Ría e Ferrol, de, que realitza excursions des de Barcelona per poder contemplar aquest animal desconegut i conscienciar sobre la seva conservació.L'autora de la fotografia va ser, membre del projecte, que va poder captar el moment durant unaque es van apropar a l'embarcació. "Aquest comportament és molt difícil d'observar", expliquen ades de Mar a la Vista, i és que els salts dels rorquals sónpel seu enorme pes.El rorqual comú és, de fet,i el més gran dels que habiten al mar Mediterrani. Pesa fins a, tal com es va poder veure aquest dissabte, li suposa unai ho fa poques vegades. Des de Mar a la Vista apunten a diverses suposicions per justificar el salt: treure's pell morta i paràsits de sobre o actuar per impressionar potencials parelles sexuals, per exemple.

