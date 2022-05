Els comuns apuntalaran el decret del Govern sobre el català mentre el PSC se'n desmarca

El 'sí' del PSC a la llei i el 'no' al decret

La suma que va permetre l'aprovació dels pressupostos, tornarà a operar ara per aprovar l'escut legal davant la sentència que imposa un 25% de castellà a l'escola . El Govern podrà validar al Parlament elconcebut per defensar el català i protegir els docents gràcies al. En aquest cas i a diferència de la llei que està a l'espera del dictamen del, no serà possible l'entesa amb el, que ja ha anunciat que hi votarà en contra perquè, al seu entendre, suposa "incomplir" el percentatge imposat pels tribunals.Els comuns han estat en "diàleg permanent" en els darrers dies amb els partits que formen part del Govern per acabar de perfilar el text, que finalment va ser aprovat pel consell executiu i que estableix que són "inaplicables" els percentatges i que Educació és la responsable última dels projectes lingüístics de les escoles. "les direccions dels centres", ha defensat la presidenta d'En Comú Podem,, que ja ha formalitzat públicament que el seu grup hi votarà a favor. Segons la dirigent, és clau establir que és Educació qui ha de "donar la cara" davant dels tribunals i que el model se centri en garantir la "plena competència" tant del català com del castellà en funció de la realitat sociolingüística de cada centre."La resta, és una anomalia. Som nosaltres els que legislem", ha afirmat Albiach, que ha carregat contra el PSC per desmarcar-se ara del decret quan sí que dona suport a la llei consensuada amb ERC i Junts la setmana passada i que s'espera que es pugui aprovar en el proper ple. "No té sentit donar suport a la llei i no al decret perquè", ha afirmat. Segons el seu criteri, els socialistes necessiten una "excusa" davant del seu electorat per justificar el vot a favor de a la llei, un gest criticat pels partits de dretes.Els dehan deixat ja clar al Govern que no compti amb el seu suport per validar elsota l'argument que, a diferència de la llei que sí que van acordar amb, el decret "incompleix" la sentència perquè explicita la inaplicació de percentatges i no apuntala el castellà com a llengua d'aprenentatge. "Vam dir que el decret havia de ser coherent amb la llei i, per desgràcia, hem vist que no és així", ha lamentat la portaveu del PSC al Parlament,La dirigent socialista ha defensat que no s'ha de veure com un problema que s'obri la porta a impartir assignatures en castellà més enllà de la d'aprenentatge d'aquesta llengua, una realitat que, ha dit, ja es dona en algunes escoles. Pel que fa a les instruccions que Educació ha traslladat a les direccions dels centres per validar els seus projectes lingüístics, Romero ha insistit que aquestes han d'aportari que, per tant, han de fugir de les "ambigüitats".Ciutadans, per la seva banda, ha advertit que s'aferrarà a "tots els instruments" per combatre el que considera unde la sentència i que aquest dimecres presentaran una denúncia a la Fiscalia contra el conseller d'Educació,. El portaveu de Cs al Parlament,, ha titllat de "presa de pèl" el decret del Govern i ha assenyalat que la instrucció enviada a les direccions de les escoles demanen explícitament que no s'apliqui el percentatge ordenat pel tribunal. "És un qüestionari infame", ha deixat anar tot assenyalant que el PSC, per molt que ara es desmarqui del decret, formen part de l'"ofensiva" contra els drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya.El decret llei es votarà en el mateix ple que es convocarà de forma extraordinària per aprovar la llei ja amb l'informe del Consell de Garanties sobre la taula. La CUP ja s'ha desmarcat tant d'una iniciativa com de l'altra, amb la qual cosa seran els comuns els que garantiran que prosperi el paraigua legal complet previst pel Govern per respondre a la sentència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor