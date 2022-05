El TSJC deixa Natàlia Garriga a un pas del judici pels preparatius de l'1-O

El(TSJC) ha donat per tancada ladel sumari de la causa contra la consellera de Cultura,, investigada per un delicte de, i la deixa a les portes del judici. Garriga està encausada pel seu paper en elsquan era alt càrrec del, que l'any 2017 pilotavaD'aquesta manera, la causa de Garriga ja es troba al mateix punt que la resta del procediment, en què també consten com a investigats els diputats d'ERC, exalts càrrecs també d'Economia, i processats per malversació, revelació de secretes, desobediència i prevaricació.El jutge considera que Garriga va intervenir en la localització i condicionament d’una nau annexa a les instal·lacions delcom un espai multifuncional destinat a ser utilitzat de "call center" per a diversos, entre ells el de l’1-O. L'ara consellera hauria signat l'adjudicació dels projectes bàsics i executius d'arquitectura i instal·lacions i direcció d'obres mitjançant quatre contractes menors d’uns 17.000 euros cadascun, fent un total de 70.390 euros més IVA. Les obres realitzades abans de l'1-O van costar 1,2 milions d'euros més IVA.A més, Garriga hauria aconseguit la cessió de diverses naus industrials per emmagatzemar documentació electoral. L'actual consellera també hauria demanat a una altra persona la contrasenya d'accés a la webi va fer gestions per eliminar d'aquest portal el requisit d'usuari i contrasenya per accedir-hi, per tal que hi pogués entrar tothom.La causa contra la consellera investiga els preparatius de l'1-O i va començar alde Barcelona. Garriga va ser una de les detingudes del 20 de setembre de 2017 en el marc de l'operatiu de laper frenar el referèndum. A principis d'any, el TSJC es va quedar la causa i va citar a declarar Garriga, que va negar la malversació i va assegurar que en cap moment va ser requerida pel(TC) per no tirar endavant iniciatives relacionades amb l'1-O. L'any 2017, Garriga era directora de serveis de la secretaria general d'Economia, amb Jové com a secretari general.Quan va ser nomenada consellera, la seva defensa va demanar al TSJC que es declarés competent per assumir la causa, i que s'agrupés a la de Jové i Salvadó. El tribunal ho va descartar en un principi i va ordenar a la sala d'admissions que estudiés el cas. Finalment va acceptar assumir la causa contra Garriga i agrupar-la a la dels dos diputats d'ERC. Ara, amb la instrucció tancada, es podran presentar, i fixar la data de judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor