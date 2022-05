Un home se suïcida a Barcelona en ser desnonat d'un pis propietat de l'Ajuntament

Un home s'haaquest dilluns a primera hora de la tarda en serd'un pis situat en un edifici de protecció oficial, propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Els fets, avançats per El Periódico, s'han produït al barri delprop de les tres de la tarda. L'home s'ha suïcidat davant dels operaris, que estaven tapiant la porta del pis.En concret, tot plegat ha ocorregut al número 23 del carrer de, en un habitatge de propietat municipal. L'home hi vivia com a ocupa i ja havia viscut un intenta de desnonament que s'havia posposat 15 dies. Segons han explicat fonts del consistori al mateix diari, s'havien produït "casos reiterats de greu conflictivitat veïnal" des del 2019. L'Ajuntament també explica que a la víctima se li van oferir recursos residencials per part dels serveis socials.En el moment del desnonament l'home no es trobava a l'habitatge -que estava buit-, i, per tant, els operaris han procedit a canviar els panys de les portes del pis. Posteriorment, ha arribat i és quan ha decidit posar fi a la seva vida. L'Ajuntament lamenta els fets i la regidora d'Habitatgecompareixerà per explicar el cas.

