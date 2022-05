Les escoles respondran al juny un formulari perquè Educació validi els projectes lingüístics

La conselleria assumeix "tota la responsabilitat" legal

Just el dia que expira l'ultimàtum fixat pel TSJC per complir la sentència que imposa un 25% de castellà a les escoles, la conselleria d'Educació ha enviat unaa les direccions sobre com procedir a partir d'ara en base al decret que va aprovar aquest dilluns al Govern . Durant el mes de, els 5.000 centres de Catalunya hauran de respondre a unamb set preguntes de sí o no per tal de. Tots aquells que responguin afirmativament a aquests set interrogants, voldrà dir que els seus projectes s'adapten a la nova normativa i que, per tant, no hauran de fer canvis. En cas contrari, disposaran de tot el curs que ve per subsanar-ho. L'objectiu de la conselleria és acabar el curs sense que el sistema educatiu es vegi alterat per la sentència i amb els docents fora de l'òrbita d'actuació dels tribunals.La interlocutòria emesa pel tribunal el passat 9 de maig ordenava que la conselleria capitanejada perdictés "les instruccions" i "les garanties de control" perquè totes les escoles impartissin de forma "immediata" un percentatge en castellà que no pot ser inferior al 25%. El decret del Govern, però, recull que són "inaplicables" aquests percentatges i que a partir d'ara serà el responsable últim dels projectes lingüístics serà el Departament. Per fer-ho, ha enviat un formulari a través d'un correu electrònic ambsobre els seus projectes lingüístics: si preveuen el català com a llengua normalment emprada com a vehicular, si és la llengua d'ús normal d'acollida, si es preveu l'ús curricular tant del català com del castellà, si la presència de les llengües es determina amb criteris exclusivament pedagògics, si es té en compte la realitat sociolingüística del centre, si es tenen en compte les proves d'avaluació i si s'evita la utilització de percentatges.Les set preguntes s'han de respondre únicament amb un sí o amb un no. Set respostes afirmatives seran requisit suficient per validar els projectes lingüístics tal i com s'han aplicat fins ara perquè es considerarà que ja s'ajusten al nou paraigua legal. Només que hi hagi un no en alguna de les preguntes, els centres tindranel seu projecte i adaptar-lo a la nova normativa amb assessorament de la inspecció d'Educació. Amb aquest sistema, l'objectiu que persegueix el Govern és que els centres educatius estiguin protegits de l'acció dels tribunals, que entenen que a partir d'ara s'hauran d'adreçar sempre a la conselleria i no a les escoles. "El Departament d’Educació assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics que valida", diu la literalitat del text enviat a les escoles.La instrucció enviada a les direccions recull les iniciatives que ha posat en marxa la Generalitat per aprovar "un marc normatiu estable que proporcionii respongui a l'objectiu d’assolir l'ús normal de les dues llengües oficials en els centres educatius sostinguts amb fons públics". Les directrius especifiquen que queden fora d'aquests requisits els centres que imparteixen el primer cicle d’educació infantil. Aquest nou escenari tindrà, asseguren des d'Educació, un impacte directe en les possibles denúncies de particulars que es puguin produir a partir d'ara per reclamar un 25% de castellà i que s'hauran d'adreçar a la conselleria i no a un determinat centre.En canvi, a la cinquantena d'aules on s'aplica aquest percentatge per sentències derivades de denúncies de famílies, es mantindrà la mateixa situació a l'espera que s'esgotin els pronunciaments judicials, que podrien elevar-se fins al. En cas que aquest determinés que la llei preval sobre la sentència, aleshores sí que es podria normalitzar la situació en aquestes aules i retornar-les al règim lingüístic general. Tot i això, els camins jurídics poden ser diversos, admeten des del Departament.El nou marc normatiu aspira ai les seves direccions davant les "ingerències judicials", els percentatges i amb el català al centre com a llengua vehicular. La normativa també estipula que l'ensenyament de les llengües als centres s’ha de dur a terme a partir de l'anàlisi de lade cadascun dels centres, i no d'acord amb percentatges com els que imposava el TSJC.La instrucció enviada a les escoles també estableix que tots els membres de la comunitat educativa han de, especialment el personal amb atenció directa a l'alumnat". Tot un missatge adreçat al professorat, que és l'encarregat del compliment del projecte lingüístic. "Els docents i el personal d’atenció educativa no poden optar per un ús de la llengua diferent del previst en cada projecte lingüístic, i són els responsables últims del seu compliment a tots els efectes", assegura el text. La Inspecció d'Educació serà l'encarregada de fiscalitzar que així es faci.

Instruccions Per Als Centres Educatius Sobre l'Ensenyament i Lleng Oficials by Naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor