Certeses i incògnites del decret del Govern que esquiva la imposició del 25% de castellà

En una interlocutòria signada el 9 de maig, el(TSJC) obligava el Govern a complir de manera immediata el 25% de castellà a les aules . L'ordre va situar l'executiu i les forces parlamentàries davant d'una contrarellotge que ha transcorregut en dues dimensions: una proposició de llei a la cambra catalana - aturada fins que es pronunciï el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) - i un decret llei que ha sortit aquest dimarts del forn en una reunió extraordinària del Govern . Aquestes són les certeses i les incògnites que deixa el nou marc legal, pensat per sortejar el percentatge fixat pel TSJC i que el Parlament haurà de validar.No. L'article 2.d de l'articulat fixa aquest principi com a objectiu bàsic: "La inaplicació de paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües".En l'apartat de d'exposició de motius s'hi pot llegir que cal "mantenir" el català com a "centre de gravetat del servei públic educatiu de Catalunya". El català, segons apareix en l'article 2.a de l'articulat, és la "llengua pròpia, llengua normalment emprada,i d'aprenentatge i llengua d'ús normal en l'acollida de l'alumnat". Tot plegat, en la mateixa línia que recull la llei acordada al Parlament entre ERC, Junts, els comuns i el PSC A diferència de la proposició al Parlament, que defineix el castellà com a llengua d'ús "curricular i educatiu", el decret. En l'article 2.b sí que s'hi concreta l'objectiu següent: "La garantia que l'alumnat assoleixi el domini oral i escrit del català i del castellà al final de l'ensenyament obligatori".El Departament d'Educació, que "assumeix la responsabilitat obre la legalitat dels projectes lingüístic que valida". Què vol dir, això? Que el centres han d'elaborar els projectes, però és la conselleria que lideraqui en té la "responsabilitat última", segons ha insistit la portaveu del Govern, en la roda de premsa posterior al consell executiu . Educació també ha d'assessorar els centres a l'hora d'elaborar els projectes.Hi ha dos elements principals per elaborar aquestes directrius: tenir en compte les "necessitats educatives" i lade l'alumnat per tal d'assolir els objectius de normalització del català.Aquest dimarts, la conselleria enviarà una instrucció a les direccions dels centres per explicar-los com es validaran els projectes lingüístics vigents i garantir que, a partir d’ara, Educació en serà la màxima responsable. En cas que s'hagin de fer adaptacions, el decret estableix que les escoles. El Govern entén que els docents tindran ara un paraigua perquè, en cas que es produeixin nous pronunciaments dels tribunals, aquests s'adrecin al Departament i no a les escoles. A més de la instrucció, el conseller Cambray compareixerà després de la reunió del consell executiu per explicar les directrius donades públicament.Com que el Govern ha optat per la via del decret llei, qualsevol recurs va per sobre el TSJC i té en el(TC) el seu terreny de joc. L'executiu argumenta que hi ha un nou marc que supera l'actual i que, per tant, també supera la imposició del 25% del TSJC.A Catalunya hi ha, a hores d’ara, una cinquantena d'aules que imparteixen un 25% de castellà per sentències derivades de denúncies de particulars. Durant el curs que ve, encara continuaran en aquesta situació a l’espera que s'esgoti el recorregut jurídic i hi hagi un pronunciament definitiu del TC. La previsió és, però, que a partir d’ara, com que és la conselleria qui es fa càrrec dels projectes lingüístics, si hi ha noves denúncies aquestes ja no podran anar adreçades a un centre concret, sinó que s’haurà de denunciar Educació.El Govern ha aprovat el decret llei, però aquest haurà de ser validat ara al Parlament. De fet, segons ha pogut saber, ERC va estar el cap de setmana "en diàleg permanent"amb En Comú Podem per a la redacció final i incorporar-hi aportacions. Els de Jéssica Albiach mostren predisposició per donar-hi suport, mentre que el PSC ja ha manifestat el seu rebuig perquè considera que ERC i Junts busquen "esquivar" la sentència que imposa el 25% de castellà. La portaveu socialista al Parlament,, ha confirmat el vot en contra perquè considera que el decret no només no compleix la sentència, sinó que no recull el consens assolit al Parlament ni "menciona el castellà com a llengua curricular". Precisament perquè els socialistes ja s’han descartat, els comuns estan disposats a fer valer el seu vot i recorden que, sense ells, el Govern no tindrà majoria. En tot cas, el portaveu parlamentari,, ha advertit que és la llei la que garanteix una estructura jurídica per protegir el català a l'escola, mentre que el decret té un caràcter, al seu parer, complementari.A l'espera del dictamen del CGE. No és vinculant, però sí necessari per continuar amb la tramitació parlamentària. Tot i que els grups haguessin volgut que tot s'accelerés per poder aprovar la norma en un ple extraordinari abans de dimecres, donen quasi per descartat que això pugui ser possible. És per això que, al contrari del que estava previst, s'ha aprovat el decret abans que la llei. A hores d'ara, no està fixada encara la reunió del Consell de Garanties, però s'espera que es produeixi aquesta mateixa setmana i que, tractant-se d'una llei poc extensa, l'informe es pugui emetre de forma ràpida. Un cop es presenti, el ple que es va suspendre divendres pel moviment dilatori de Cs, Vox i PP es podria reactivar en dues hores.

