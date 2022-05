El jutge arxiva la investigació per l'espionatge a Torrent i Maragall

El jutge de Barcelona que investiga l'espionatge ambal president del Parlament,, i el líder d'ERC a Barcelona,, ha decidit arxivar la investigació. Fonts jurídiques consultades perassenyalen que es tracta d'un sobreseïment provisional per evitar que corrin els terminis d'instrucció a l'espera que-el país d'on és l'empresa, que desenvolupa i comercialitza el programari espia Pegasus- remeti la informació requerira pel jutge des de ja fa més d'un any. La investigació, doncs, es podria reobrir si arriba la. El cas va esclatar el 2020 i no hi ha hagut pràcticament avenços en la investigació judicial.Torrent i Maragall van ser els primers en presentar querelles arran de les revelacions sobre l'espionatge. L'ofensiva anava dirigida, en un principi, contra l'exdirector del CNI, i perseguia la desclassificació de documents per esclarir el paper dels serveis secrets en l'escàndol. Tant lacom el jutge instructor van bloquejar aquesta via i va acordar, a mitjans de 2020, demanar informació sobre NSO a Israel, que no ha respost. No va ser fins a principis de maig que el jutge va demanar els telèfons dels dos dirigents d'ERC espiats, coincidint també amb la publicació de la investigació desobre l'espionatge a 65 persones relacionades amb el moviment independentista.

