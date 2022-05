No hi ha treva per als consumidors a les portes de l'estiu., segons l'indicador avançat difós aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Específicament, l'Índex de Preus de Consum (IPC) puja 0,4 punts després de frenar-se el mes d'abril, quan va quedar-se en un 8,3%. L'increment de l'IPC és provocat per l'encariment delsL'INE també destaca la disminució dels preus de l'electricitat, davant la pujada de l'any passat, encara que els motius siguin completament diferents. D'altra banda, la inflació subjacent, que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics,la dada més alta des de l'octubre del 1995.Les dades que han transcendit aquest dilluns han generat "" en el. Així s'ha pronunciat la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme,, en una visita a Barcelona, en la qual ha avançat que l'executiu deplanteja prorrogar "aviat" elper rebaixar els preus. "D'aquí a poc prendrem la decisió d'estendre les mesures aprovades en el pla de resposta a la guerra d'Ucraïna", ha dit Maroto en una atenció a mitjans a l'Escola Industrial de Barcelona.La ministra confia que aquesta setmanadoni llum verda alpactat entre Espanya i Portugal, una mesura "difícil d'aconseguir" que "sens dubte beneficiarà els consumidors", ha insistit.

