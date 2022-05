Un mosso treballa d'actor mentre està de baixa

El inocente, Parot i, fins i tot, Cucut. Aquestes són només tres de les almenys quinze obres cinematogràfiques en què ha participatundelsSegons publica El País aquest diumenge, Martínez Rey, entre baixes i incapacitats laborals,Téi assegura sentir-se assetjat per la DAI (Divisió d'Assumptes Interns): "Agafen tota la informació que tens a les xarxes socials per perseguir-te, no els agrada que desenvolupi una activitat fora dels Mossos o que tingui projecció pública". El fet, però, és queallò que li agrada.L'acusat admet que tot i guanyar la seva plaça de policia. Martínez Rey defensa que la majoria de les seves actuacions són com a aficionat i que en gairebé una dècada de petits papers calcula haver ingressat "uns". El 2015 li van concedir unaabsoluta per salut mental, però el 2021 la van retirar, ja que els avaluadors van notar una millora i es va haver d'incorporar de nou als Mossos, moment en què la DAI va reprendre la investigació., defensa Carlos Martínez, ja que assegura que posar-se al paper d'altres. El seu advocat remarca, a més, que "al centre de salut mental han remarcat que per a ell actuar és bo". Molts delsque ha representat sóni el seu historial d'actor declara que és un "especialitzat en conducció esportiva i evasiva" i en l'ús d'"armament i tàctiques policials".

