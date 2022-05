Junts situa les municipals com una oportunitat per «acostar» la independència

, el tàndem que dirigiràa partir de la setmana vinent, han estat els grans protagonistes de la convenció municipalista que el partit ha celebrat aquest dissabte aquan queda només un any per a les eleccions locals. La presidenta del Parlament ha situat els comicis com una, mentre que l'exconseller ha reclamat "sentir el batec de la gent" a l'hora de fer política. En clau interna, tots dos han apostat per laa l'hora de gestionar la diversitat del partit en el proper congrés, i han demanat que no hi hagi "vencedors ni vençuts" després de les primàries locals per triar candidats i elaborar llistes. Turull també ha aprofitat per enviar un missatge implícit a, cap de files d'ERC a Madrid: " Si a algú li molesta que es vagi a Waterloo , omplim". El conclave se celebra a la Catalunya Nord amb presència física deBorràs ha assenyalat que dedicar-se a la política "sempre és complicat", però que fer-ho en moments tan "complexos" requereix un "extra de dedicació". "Necessitem gent amb empenta per a un projecte d'esperança. Tots els que formem part de Junts treballem per aquest objectiu. Som un partit independentista, però també municipalista.. La independència no es proclamarà des dels ajuntaments, però no es podrà proclamar sense els ajuntaments. L'exemple és l'", ha ressaltat la presidenta del Parlament, que ha definit el referèndum del 2017 com un "moment fundacional". En relació als alcaldes, ha dit que el càrrec comporta una "enorme responsabilitat" de cara a la ciutadania."Aquesta responsabilitat i confiança s'ha de renovar en les eleccions de l'any vinent. Es fonamenten en el fet de conèixer-nos, mirar-nos als ulls,. És la manera que tinc de fer política", ha reivindicat Borràs, que ha insistit que les locals de l'any vinent. "Hem de ser un partit fort, i per això hem de tenir presència als ajuntaments. El repte és majúscul", ha remarcat la presidenta de la cambra catalana. També ha posat de manifest la "diversitat" del partit, que comporta "complexitat" i, per tant, "generositat" a l'hora de gestionar-los. "Es tracta de sumar per anar endavant tots junts", ha insistit Borràs, en referència al congrés de Junts. També ha demanat queLa presidenta del Parlament ha posat com a exemple del tarannà de Junts la negociació que hi ha hagut amb ERC, comuns i PSC per. "Aquesta capacitat d'arrossegar els altres a posicions més ambicioses en l'àmbit nacional és la nostra força. Junts va néixer per promoure la llengua i la cultura catalanes, és un fet que hem de defensar cada dia a capa i espasa, a peu i a cavall, amb ungles i dents", ha remarcat Borràs. "Junts necessita, en aquest moment, oferir confiança i despertar la, que ha estat la nostra aliada en tots els processos que hem viscut", ha indicat.En la seva intervenció, Turull ha assegurat que la política municipal no permet "amagar-se". "Hem de sentir el batec de la gent", ha remarcat l'exconseller de la Presidència. "Hem de tenir", ha insistit. Segons ell, el partit s'ha "d'obsessionar més" en escoltar la gent que no pas en "llegir els titulars". "Hi ha molts partits que només estan pendents de la calculadora. Nosaltres hem d'afinar molt bé la brúixola. Amb traçabilitat per l'1-O i capacitat de donar sortida a les persones d'aquest país. Patir per la gent que pateix, estar al costat i parlar el seu idioma. Això és el que ens farà percebre com un partit útil. No juguem a confrontar", ha manifestat.La cita d'aquest dissabte a Reus ha estat el primer acte de gran format en què han participat Borràs i Turull després d'anunciar, fa pràcticament tres setmanes, que havien arribat a un acord per presentar una candidatura conjunta al conclave que celebra Junts dissabte vinent, 4 de juny, a. La presidenta del Parlament també ho serà del partit, mentre que l'exconseller comandarà la secretaria general. Agafen el relleu dei de, que fa dos mesos va anunciar que no continuaria a la sala de màquines de Junts i en dirigirà el think tank. Amb l'acord entre Borràs i Turull es va tancar del tot la possibilitat d'un conclave marcat per l'enfrontament entre les dues principals famílies del partit. El congrés tindrà una segona fase al juliol per tal de detallar la ponència política -el full de ruta- i també la ponència organitzativa.La segona convenció municipalista del partit s'ha celebrat a Reus, una ciutat en què l'espai liderat -encara- per Puigdemont aspira a retenir l'alcaldia., batlle des del 2011 primer sota les sigles de CiU, després de CDC, a continuació del PDECat i finalment sota el paraigua de Junts, no es presenta a la reelecció, i li agafarà el relleucom a cap de cartell. No ha estat un procediment senzill:es va presentar a les primàries, però un seguit de polèmiques van fer-lo desistir i s'ha acabat donant de baixa del partit. Reus, en el seu moment, va ser un dels emblemes del tomb que CiU va aconseguir en múltiples capitals de comarca el 2011, ja amba Palau. El 2012 s'hi va celebrar el congrés que va consagrar el gir independentista convergent, ambcom a secretari general.En clau local, un dels principals reptes que afrontarà el tàndem Borràs-Turull serà trobar candidat o candidata a Barcelona després de la renúncia d', que no només va renunciar a liderar la llista a la capital catalana sinó que ha deixat la política activa. A, Junts també veurà renovada la candidatura, perquè l'alcaldessano es presentarà a la reelecció. A les primàries de la ciutat s'hi havien presentat dues candidatures -i Santi Baone-, però aquest últim s'ha retirat per sorpresa i, per tant, la primera serà la cap de cartell en una ciutat especialment simbòlica per al partit, tenint en compte que Puigdemont en va ser alcalde del 2011 al 2016 abans d'assumir la presidència de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor