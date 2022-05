Rosa Fabregat, Jordi Casanovas i el PEN Català, Premi Nacional de Cultura 2022

El(CoNCA) ha reconegut amb elsa l'escriptora, el dramaturg, l'associació d'escriptors, la ballarina i coreògrafai el projecte cultural ". Cançons de tradició oral".L'entrega de guardons s'ha celebrat aquest divendres en un acte a la Fundació Joan Miró de Barcelona en què ha assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès. "La cultura és la millor forma d'empoderar la ciutadania i oferir-li eines perquè siguin lliures i impulsar societats millors, inconformistes i amb ganes d'avançar", ha dit Aragonès.El jurat ha premiati el seudes que va començar a escriure als 14 anys. A més, també han valorat la seva innovació en la novel·la i l'assaig, on va explorar la ciència-ficció i el feminisme. Creu de Sant Jordi el 2017, Fabregat ha dit que veu en el reconeixement una motivació per "tornar a cridar 'Visca Catalunya lliure i feminista'".Per la seva part,ha estat reconegut per proposar uni pel seu exercici de "desconstrucció relatiu a la societat catalana". També se l'ha premiat per reflexionar sobre la violència i la por amb la seva obra. "El teatre és una forma de cultura pròpia per sacsejar els ciutadans i trencar fronteres", ha dit.Finalment, elha estat reconegut pels seusde la llibertat d'expressió, la literatura i la llengua catalana, per recordar que "els conflictes, la censura i la violència sempre poden trobar un lloc de pau" en les lletres i les arts.Dehan premiat la sevai el seu codi propi com a creadora, amb el qual explora la relació entre la dansa i el món digital. I, sobreel Premi Nacional ha estat per contribuir, des del 2012, a la

