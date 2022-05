El Govern comença els tràmits per revocar la concessió de tres hidroelèctriques

Sancions per incompliments reiterats

Revisió per detectar irregularitats

Seran públiques, però no municipals

Tresde Catalunya passaran en els propers mesos a ser de gestió pública. Segons ha pogut saber, elha iniciat els tràmits per revocar les concessions de les centrals Can Trinxet, a(Osona); Cúbia, a(Ripollès); i Vilanna, a(Gironès). Aquestes tres centrals passaran a formar part, en un futur, de l'que impulsa la Generalitat i que s'ha de començar a materialitzar en els propers mesos, segons apunten fonts del Departament. Així ho contempla també l'acord d'investidura deentrei la, que governen conjuntament dos dels tres municipis afectats: Sant Quirze i Bescanó.Pel que fa a la central de Can Trinxet, la concessió finalitza eli l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja ha comunicat l'inici de l'expedient i ha requerit tot a la documentació necessària a l'empresa titular, Edificios Ben SA, a l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i a la direcció general de l'Energia. En aquest cas, el Departament ha treballat conjuntament amb l'ajuntament de Sant Quirze de Besora, que l'any passat ja demanava remunicipalitzar la hidroelèctrica.En el cas de la central ripollenca de Cúbia, propietat de Fuerzas del Ter, la Generalitat ha pogut acreditar que, abans del que es creia en un principi. D'aquesta manera, la concessió de 75 anys que se li va atorgar va acabar l'any 2021, i ja s'ha començat el procés per finalitzar i extingir el període concessional.En el tercer dels casos, la central de Vilanna, a Bescanó, propietat de Promocions Energètiques SA, s'han iniciat els tràmits per extingir la concessió pels reiteratsde les condicions del títol concessional, que acaba el 2061.entre els anys 2008 i 2021 perquè ha quedat acreditat l'incompliment reiterat del cabal establert en la concessió i del cabal de manteniment, per la inexistència de controls obligatoris i la manca de comunicació de les dades del cabal derivat. L'obertura de l'expedient d'extinció ja s'ha comunitat a la propietat.A Catalunya hi ha, segons l'Institut Català de l'Energia. D'aquestes,de rius catalans com el Ter o el Llobregat. Les concessions d'aquestes hidroelèctriques acaben, en molts casos, l'any 2061 gràcies a un canvi legal dels anys 80, tal com va denunciar el programa Sense Ficció ara fa un any i que va guanyar el Premi Barnils de periodisme d'investigació.Municipis d'arreu del país, concretament aquells que tenen centrals hidroelèctriques al seu territori, denuncien irregularitats. Unes denúncies a les quals s'ha sumat la CUP, que l'any passat denunciava la caducitat i extinció de la concessió del 90% de centrals hidroelèctriques del país.La consellera d'Acció Climàtica,, va anunciar al març una "revisió exhaustiva" de totes les concessions de les centrals hidroelèctriques per detectar possibles irregularitats o concessions que ja s'han extingit o finalitzaran en els pròxims anys. Segons ha pogut saber aquest diari, l'ACA, juntament amb la conselleria, ja ha començat elpública per dur a terme aquesta revisió documental i historiogràfica de les concessions de les 229 hidroelèctriques de conques internes. El termini és d'entre 12 i 18 mesos per concloure aquesta revisió.Les 229 centrals sumen 250 captacions, tenen 139 titulars i 272 MW de potència instal·lada. Generen a dia d'avui entre el 50 i el 70% de la producció elèctrica renovable, i entre el 8 i el 13% de la producció elèctrica total de Catalunya. De les 229 hidroelèctriques,, i. La resta de concessions arriben fins a l'any 2061. Amb aquesta revisió, el Departament confia que es podran detectar concessions que, o bé ja s'han acabat, o bé acaben abans del previst, o en què hi ha hagut incompliments. "Amb aquesta revisió volem detectar irregularitats i possibles concessions a extingir", detalla en declaracions ala secretària d'Acció Climàtica,En tot cas, i mentre s'analitza en profunditat l'estat de totes les concessions, el Govern comença a revertir-ne tres. Aquestes centrals. Fonts consultades assenyalen que la normativa que regeix les concessions és de caràcter estatal i. De tota manera, la Generalitat vol que passin a formar part de l'embrió de l', que ha de veure la llum en els propers mesos. Des del Departament també s'estudiarà com fer que l'energia d'aquestes hidroelèctriques reverteixi sobre el territori proper i aportant criteris de compensació territorial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor