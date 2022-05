Mor als 60 anys Andy Fletcher, membre de Depeche Mode

El món artístic encadena tragèdies aquesta setmana. Després de la pèrdua de Ray Liotta en el món del cinema, la música diu adeu a. El teclista i un dels membres fundadors de Depeche Mode ha mort aquest dijous alsHo ha explicat la mateixa banda britànica en un breu comunicat. "En Fletch sempre hi era quan necessitaves el seu suport". El grup, que va esclatar mundialment durant la dècada dels anys 80, va publicar el seu darrer disc el 2017.Han venut més de 100 milions d'àlbums a tot el planeta durant la seva carrera. Fletcher, nascut a Nottingham el 1961, es va mudar a Essex de ben patit, localitat on era molt estimat. En la seva adolescència va conèixer, amb qui acabaria fundant els Depeche Mode. Considerats com "els pares del rock electrònic" per la BBC, la banda va marcar una època inesborrable en el món de la música. Diverses de les seves cançons són reverenciades encara avui dia per generacions i són

