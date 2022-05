Els Mossos investiguen presumptes coaccions a una menor per casar-se a l'estranger

Elsinvestiguen un nou presumpted'edat a l'estranger, segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra, que no n'han donat més detalls. El rotatiu barceloní ha publicat que l, i la policia ha obert una investigació per esclarir els fets.La denúncia es produeix enmig de la commoció que ha causat aquesta setmana la mort de dues germanes d'origen pakistanès veïnes de Terrassa que. Ambdues van viatjar al Pakistan enganyades per la família, on presumptament el clan les va assassinar. A hores d'ara, hi ha sis detinguts.Ni el diari ni els Mossos han revelat el país d'origen del marit pactat per a la menor, però la informació periodística sí que indica que és del. També revela que la nena ha declarat que els pares ja tenen el viatge pactat per dur-la a casar-se amb el marit que han acordat.Segons dades dels Mossos, des del 2009,a Catalunya.

