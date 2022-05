Mor l'actor Ray Liotta als 67 anys

Commoció a la indústria del cinema de Hollywood.a l'edat de 67 anys, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Es desconeix encara la causa de la mort de l'intèrpret. Conegut pels seus papers principals en diverses pel·lícules de renom, el seu títol més destacat -i que el va llançar a la fama- va ser(1990) de, al costat de gegants comLa seva carrera va ser prolífica tant al món del cinema com el de la televisió, on va aconseguir nominacions als Globus d'Or i als premis Emmy.Liotta, nascut el 1954 a Newark, a Nova Jersey, va formar part del repartiment principal de diversos títols destacats de la indústria nord-americana.(1987), amb la que va ser nominada a l'Emmy, el va catapultar a la primera línia;(1989) el va situar a l'òrbita mundial abans que el film d'Scorsese el fes explotar a tot el planeta.Altres pel·lícules en les quals va destacar van ser(2001), que és la segona part de la trama del psicòpata interpretat per Anthony Hopkins;(2007),(2005),. (2002),(2001) o les més modernes, com(2019) o la seqüela de la sèrie dels Soprano,(2021). Tenia pendents fins a quatre pel·lícules i una sèrie per estrenar.

