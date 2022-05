Kevin Spacey, imputat al Regne Unit per agressió sexual a tres homes

torna a enfrontar-se a càrrecs d'abusos sexuals després d'anys a l'ombra per haver protagonitzat un escàndol a gran escala que va sacsejar Hollywood.aquest dijous per la fiscalia britànica de. Segons el mateix òrgan fiscal del Regne Unit, també és acusat per haver provocat que "una persona participés en una activitat sexual amb penetració sense el seu consentiment".Els fets haurien succeït. Dos dels delictes sexuals es refereixen a agressions que s'haurien perpetrat el març de l'any 2005 a Londres, contra la mateixa persona, que és un dels denunciants. Una altra agressió es produeix, segons la fiscalia, lLa quarta agressió, denunciada per un tercer home, s'hauria produït l'abril del 2013Aquesta darrera hauria ocorregut al municipi deal sud-oest d'Anglaterra. La policia de Londres ha recollit diverses denúncies en els darrers mesos. Un dels elements més significatius que aporta la fiscalia britànica és que diverses d'aquestes agressions -que encara no han desenvolupat en cap causa ni investigació judicial- s'haurien produït al barri de Lambeth de la capital britànica. Allà està situat el, del que Spacey en va ser director entre 2004 i 2015.

