Eva Parera, candidata de Valents a l'alcaldia per «alliberar Barcelona»

Quan falta un any per a les properesi dies després que l'alcaldessa ratifiqués la seva voluntat de presentar-se a un tercer mandat , aquest dijous ha estat la regidoraqui ha anunciat la seva candidatura en nom deel partit nou de trinca que lidera. Parera va ser elegida en la llista que va encapçalar, una coalició entrela marca creada per l'exprimer ministre francès, i Ciutadans. La regidora ha assegurat que ja només queden dotze mesos per "alliberar Barcelona, que porta més d'una dècada patint governs". L'act s'ha celebrat al Moll de la Marina de Barcelona.Parera ha qualificat deels darrers deu anys de Barcelona, esmentant els ajornaments en la culminació del projecte de la Sagrera, el rebuig ai les dificultats per configurar una Barcelona metropolitana. En un moment determinat, Parera ha dit que "els delinqüents són els únics que són benvinguts" a Barcelona. Per la seva banda,secretari de comunicació de Valents, ha anunciat que, en cas de victòria, la ciutat passaria "del decreixement al creixement, del grafiti a la neteja, del recel a la reconciliació".Valents és una marca nova creada per Eva Parera per aixoplugar militants i quadres procedents d'altres partits unionistes, en especial PP i Ciutadans, apr ofitant la fragilitat dels populars i la difícil situació que travessa la formació d'. Recentment, la regidora va abandonar l'escó que tenia al parlament, dins del grup popular, on va ser fitxada per. Quan els partits ja escalfen motors, Parera s'apunta al ball en competència amb PP, Cs i Vox pel vot unionista dur. La voluntat és "alliberar Barcelona". El que no ha dit és si vol entrar per la Diagonal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor