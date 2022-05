«Només sí és sí»: guia per entendre la nova llei de llibertat sexual

Nova definició del consentiment sexual

No es diferenciarà més entre abús i agressió

Redefinició de l'agressió sexual i incorporació d'agreujants

Noves formes de violència sexual

N​ous serveis d’atenció a les supervivents

El text estableix que l'atenció a totes les supervivents ha de ser integral i immediata, els serveis socioassistencials podran acreditar una situació de violència sexual -igual que ja es fa en la violència de gènere en l'àmbit de la parella o exparella- i les supervivents tindran dret a rebre una reparació integral. En aquesta línia, també es crearan serveis públics interdisciplinaris d'atenció permanent per a oferir assistència les 24 hores tant a les supervivents de violència sexual com als seus familiars o afins. El 2024 ha d'haver-hi en funcionament un en cada província. Per a les supervivents menors de violència sexual, es posaran en marxa centres especialitzats on se'ls prestarà una atenció integral i on hi trobaran diferents professionals (policials, jurídics, educatius, etc.) amb l'objectiu que siguin llocs segurs i tranquils.

Protecció per les dones migrants

Amb aquest text, les dones en situació administrativa irregular que hagin estat víctimes de violència sexual tindran dret a permís de residència i treball.

Els conceptes de violència econòmica i vicària

La legislació modifica la llei integral contra la violència de gènere per a incloure el concepte de violència econòmica. I en matèria de violència vicària, les mares de menors assassinats seran reconegudes com a víctimes directes i tindran garantit l'accés a les ajudes estatals per víctimes de delictes violents.



Més protecció per les víctimes als tribunals

A partir d'ara, no caldrà haver interposat una denúncia perquè es recullin, conservin o custodiïn mostres biològiques i altres proves que puguin contribuir a l'acreditació de violències sexuals. A més a més, la llei incorpora diverses mesures per a evitar la revictimització de les supervivents als tribunals. Entre elles, destaca la que permet al president d'un tribunal evitar que es formulin preguntes innecessàries relatives a la vida privada i la intimitat sexual que no tinguin rellevància per al fet jutjat.

Polèmica amb la prostitució

Els socis d'investidura celebren l'aprovació

, el Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, també coneguda com la llei del. Ho ha fet amb elsde PSOE, Unides Podem, ERC, Junts, PDEcat, Ciutadans, PNB, EH Bildu, BNG i Coalició Canària., ha proclamat la ministra d'Igualtat, Irene Montero. I, en la teoria, no va pas errada. La norma que s'ha aprovat aglutinai amplia els drets de les dones a l'Estat. "Serà una realitat malgrat del soroll reaccionari, l'extrema dreta, els agressors i la justícia patriarcal", ha remarcat Montero. A continuació, laque incorpora la legislació. I, també, unA partir d'ara, s'entendrà que hi ha consentiment només quan "sde la persona". És a dir, només sí serà sí.Aquella frase que es cridava a les manifestacions de No és abús, és violació, passarà a ser una realitat. La lleiEl text també estableix que l'serà "qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona sense el seu consentiment" i considera, aquella agressió consistent "en l'accés carnal per via vaginal, anal o bucal, o introducció de membres corporals o objectes per alguna de les dues primeres vies". A més a més, la norma preveuper incrementar les penes d'agressió o violació, hi hagi violència "d'extrema gravetat", latingui una "situació d'especial", lo hagi "anul·lat la voluntat" de la supervivent "subministrant-li fàrmacs,o qualsevol altra substància", entre altres.L'escrit de "Només sí és sí" considera violència sexual "els actes de naturalesa sexual no consentits o que condicionin el lliure desenvolupament de la vida sexual". Així, l'i lesseran delicte. En aquest àmbit, la setmana passada es va incloure una esmena pactada entre PSOE, Unides Podem, ERC i Junts que fixa que es penalitzarà ambo multa de sis a dotze mesos. També en l'àmbit digital, es penalitzarà la difusió d'actes de violència sexual, l'extorsió sexual, la pornografia no consentida i la infantil, així com ladels i les protagonistes. En la resta de casos, també es consideraran delictes l'exhibicionisme, l'explotació sexual, la corrupció de menors, la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat o el tràfic amb finalitats d'explotació sexual.Finalment, la norma deixa fora la part sobre prostitució que va generar l'oposició dels socis d'investidura i que va fer perillar la llei a la comissió d'Igualtat de la setmana passada. Així doncs,i de l'anomenada terceria locativa -el lucre per llogar un espai en què es prostitueix una persona- que incloïa la proposta inicial del Ministeri d'Igualtat. Ara, el seu contingutindependent, a petició dels socialistes.La diputada d'ERC Pilar Vallugera ha reivindicat que. La diputada dePilar Calvo. Un element, però, relacionat amb la prostitució que finalment sí que incorpora el text és la. La portaveu de laal Congrés, Mireia Vehí, ha considerat que aquesta mesura "no respecta el pacte que tot quedés fora" i critica que. D'aquí l'abstenció dels cupaires, que també veien amb reticència el concepte de consentiment que estableix el text o la "manca de perspectiva antiracista".Vallugera ha remarcat que és una, de les que "ens defineixen com a societat" i tenen "extraordinària importància". La diputada republicana ha dit que la norma pretén canviar la "concepció social" al voltant de la dona i enviar el missatge que "no podem ser agredides impunement, som el centre de les nostres decisions". Calvo també ho ha celebrat i ha subratllat que. "Ens hem de sentir lliures i no culpables", ha reivindicat la portaveu adjunta d'Unides Podem, Sofía Castañón, sobre el "canvi de paradigma" que implica la norma.Per contra, PP i Vox l'han criticat. La diputada del PP Marta González ha dit que l'argumentació que inclou la llei és una "soflama d'Unides Podem" i sosté que. La diputada de Vox, Carla Toscano, ha assegurat que la norma fa "apologia de la mentida".Amb tot, l'aprovació de la norma al Congrés arribaen primera volta després d'un recorregut amb tensions. L'escrit també n'ha generat en la tramitació parlamentària per la part sobre prostitució i ja n'havia provocat prèviament en el si de l'executiu de coalició.en el seu informe preceptiu. Ara, es treballa perquè la norma arribi al Senat abans de l’estiu perquè pugui ser vigent el més aviat possible.

