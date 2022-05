Torra recorre la sentència i argumenta que la pancarta era «llibertat d’expressió»

Els advocats de l’expresident del Govern,, han presentat aquest dijous el recurs d'apel·lació contra la sentència delque el va condemnar a 15 mesos d'inhabilitació per a càrrec públic, i 24.000 euros de multa per un delicte de desobediència per no despenjar per segon cop una pancarta de Palau a favor dels polítics presos el setembre del 2019.En el recurs presentat, els advocatsdenuncien que la sentència és una “vulneració clara” del dret fonamental de representació política, a la igualtat i del dret fonamental a la llibertat d’expressió, i per això demanen a l’Audiència Provincial que dicti una nova sentència d’absolució per a Torra.El document considera que la col·locació d’unareivindicativa del compliment dels drets humans “no és un acte administratiu sinó de caràcter polític” i que els fets pels quals es va dictar sentència “estan emparats i protegits” per la inviolabilitat parlamentària de què gaudia Torra en aquell moment. També apunta que “l’exhibició de llaços grocs i d’una pancarta de reivindicació de la llibertat dels presos polítics i dels exiliats és una manifestació del dret de la llibertat d’expressió, així com de la llibertat ideològica”.Finalment, considera que s’ha incomplert l’article 410.2 delque implica una obligació “de no castigar per la via penal el fet de desobeir ordres arbitràries, il·legítimes i il·lícites” com les que considera que va rebre l’expresident. A la vegada - segons els advocats - també incorre en la vulneració del dret a la legalitat penal i al principi de proporcionalitat, de la mateixa manera que significa “una persecució de caràcter polític” per incomplir la resolució de l’Assemblea parlamentària del Consell d’Europa del 21 de juny del 2021.De fet, en eles fa una exposició jurídica de les "implicacions irregulars de la desatenció pel tribunal", que exigia a la justícia que “s’abstingués de sancionar els successors dels polítics empresonats per accions simbòliques que simplement expressin la seva solidaritat amb els detinguts”.

