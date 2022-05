Les Terres de l'Ebre lluiten pel tren del retorn

és com un viatge a principis del segle XIX, un blanc i negre entelat per la màquina de vapor que des de la llunyania es va apropant. També té quelcom típic d'un amor-odi en constant estira-i-arronsa, un anhel de millora que mai arriba i, una vida amunt i avall per anar a estudiar o a treballar a la capital de Catalunya, amb hores perdudes esperant el tren, tirats a l'estació de Tortosa o Sants pendents dels rellotges amb mirades i esbufegades plenes de complicitat entre els companys de vagó a cada retard, incidència, cada cop que per falta de previsió (quan arriba la calor) s'ha de compartir terra amb els turistes per manca de butaques, desitjant seure un cop passat Cambrils o Port Aventura.Després de molts anys, els més espavilats tornaran a l'Ebreassegurant-se així un seient al tren abans d'arribar a Sants i els seus túnels, deixar de tenir cobertura fins a Sant Vicenç de Calders i tornar de nou a la civilització.va ser un ferrocarril que va unir Tortosa i les poblacions del delta de l'Ebre entre els anys 1926 i 1967. Va ser creat per la companyia Ferrocarrils econòmics SA, per unir Tortosa amb l'Aldea per transportar l'arròs conreat al delta a la capital de l'Ebre; la línia que anava per Soldevila, Campredó i cap a Amposta. La primera aturada del Carrilet va ser a l'estació de Campredó i després va seguir pel costat del riu cap a Amposta.en poc més de quinze dies van utilitzar la línia un total de 7.258 persones. Cap als anys trenta la línia estava en ple rendiment, hi havia 11 estacions des de Tortosa fins a la Cava passant per Campredó, Font de Quinto, Amposta, Jesús i Maria, Sant Jaume i altres fins a arribar al destí, es van comprar màquines noves per poder satisfer tota la demanda de viatgers (i de mercaderies) que pretenien pujar a Tortosa o anar al delta de l'Ebre a traginar amb l'arròs.Cap als anys cinquanta començadel Carrilet; el transport per carretera és una competència que no es pot solucionar, però encara pot subsistir gràcies a les subvencions per part de l'Estat. El 31 de desembre de 1957 el Carrilet va fer el seu darrer trajecte de la Cava fins a Tortosa.Va serque va portar a la gent d'aquestes terres molts d'avantatges, moltes il·lusions i encara molta gent el recorda amb molt d'afecte i amor. Fins i tot artistes com Els Quicos el recorden i li canten amb nostàlgia, com un tren que no passava de llarg de cap poble, enfocat a les necessitats dels habitants del territori.pertanyia a l'antiga línia València-Tarragona situada al nucli urbà de la capital del Baix Ebre. El tren va arribar a Tortosa l'any 1868 amb la posada en servei del tram de línia des d'Ulldecona i des de l'Aldea, que a més suposava travessar el riu Ebre per la ciutat i completarEl 1941 es posava en servei la líniaque posteriorment arribaria a Alcanyís i La Puebla de Híjar, a l'Aragó. El traçat formava part d'una línia que havia d'unir Aragó amb la Ràpita, si bé mai va arribar a aquesta darrera localitat. El 1973 es tancava aquesta línia al servei de viatgers.

El pont roig, antic pont d'ús ferroviari, sobre el riu Ebre a Tortosa. Foto: Arxiu

Durada del trajecte Terres de l'Ebre-Barcelona



L'Aldea-Amposta-Deltebre-BCN

Bus: 3 hores i 52 minuts

Tren: 2 hores i 17 minuts

Cotxe: 2 hores i 7 minuts



Tortosa-BCN:

Bus: 3 hores i 50 minuts

Tren: 2 hores i 22 minuts

Cotxe: 2 hores i 12 minuts



Foto: Diàspora Ebrenca

«​La gran majoria d’usuaris potencials del tren a Terres de l’Ebre prefereixen desplaçar-se amb bus»

Entrevista a la Diàspora Ebrenca

- Quines motivacions els van empènyer a crear la campanya "Hem perdut lo tren"?

- La constatació que un tren que es va posar a l’hivern de 2020, com a substitució de l’Euromed, no s’ha tornat a recuperar després de la pandèmia, i que ara el context és completament diferent al que hi havia llavors. L’increment del teletreball fa possible que molta gent que resideix a Barcelona per feina es plantegi viure a les Terres de l’Ebre, però per a això cal assegurar unes connexions de transport de qualitat (que aquest tren ja oferia), però tal i com vam demostrar amb

- Quines entitats, agents socials o polítics s'han adherit a la campanya?

- Ens hem reunit amb una vintena d’agents del territori, de l’àmbit sindical, professional, empresarial, acadèmic o social, la major part ja s’ha adherit al manifest o estan en vies de formalitzar-ho. Caldria destacar els col·legis professionals del territori o sindicats tals com la USTEC, CCOO o UGT. També amb els Ajuntaments de ciutats com Amposta o Tortosa, els quals els hem passat una moció que esperem prosperi en els propers plens.

- Com va ser el canvi de disposar d'un tren Avant a l'Aldea i després retornar al rodalies de mitjana distància i allargar de nou el recorregut?

- Va ser degut a la baixada d’usuaris causada per la pandèmia. Cal tenir present que els rodalies de mitja distància no van deixar mai de funcionar i que tots els trens a Catalunya, a excepció dels AVE que van a Madrid, estan subvencionats. El poc ús va ser l’excusa que van utilitzar per desactivar el servei durant la pandèmia. Nosaltres demanem que torni aquest servei donat el nou context de canvi social i que se li doni un període de temps més elevat per ser avaluat, dir que no hi havia usuaris després d’un mes i mig de funcionament i sense gairebé cap mena de promoció d’aquest servei no és seriós ni tampoc té en compte l’equilibri territorial.

- Quina és la sensació, el sentiment que genera en una persona que per motius laborals fa el recorregut Terres de l'Ebre esta diguem-ne pèrdua de temps de nou?

- Els que treballem de forma presencial a Barcelona alguns dies a la setmana ja som conscients de la limitació del servei. No creiem que hi hagi molta gent que estigui frustrada per la pèrdua del servei Avant perquè molt poca gent coneixia la seva existència, el que ens hem de preguntar és quanta gent potencial podria estar vivint a l’Ebre si es reinstaurés aquest servei. El fet de normalitzar la pèrdua de temps diu molt del servei que s’està oferint el transport públic.

- El corredor mediterrani té en compte les Terres de l'Ebre o està pensat per a les grans ciutats i no per a les zones rurals?

- La infraestructura existeix i es millorarà encara més, que s’aturi o no a les Terres de l’Ebre depèn de la Generalitat, en el cas dels trens que circulen íntegrament per Catalunya, i també del Ministeri corresponent a Madrid, en el cas dels trens que tenen el seu origen i destí més al sud del riu Sénia.

- Quin pensament creu que tenen els usuaris quan triguen 2 hores o més en arribar a Barcelona?



- No creiem que hi hagi molta gent a la qual li agrade perdre temps d’esta manera, i encara més quan la majoria dels trens que cobreixen el servei no tenen ni taules ni endolls per poder fer activitats com ara treballar, i poder utilitzar este temps.

- Continuen havent-hi problemes amb el compliment dels horaris amb els trens. Agafar el tren a Tortosa i arribar a Barcelona a l'hora planificada és llançar-se a l'aventura?

- La gran majoria d’usuaris potencials del tren a Terres de l’Ebre prefereixen desplaçar-se amb bus per ser un servei que ofereix moltes més garanties de puntualitat. El problema és que el bus tampoc ofereix aquesta garantia en hores punta, com els dilluns al matí, i tampoc ofereix sempre serveis com tauletes o endolls per a teletreballar. Nosaltres creiem que el tren ha de ser una aposta clara per a la sostenibilitat i també, com a territori hem de poder tenir diversitat de serveis públics de transport.

- Quin balanç fa la Diàspora Ebrenca de la lluita de tots aquests anys dels companys de Trens dignes? Quines fites creieu que sense ells no hauríem aconseguit al territori respecte a mobilitat.

- Pensem que ha estat molt positiu, sense aquesta col·laboració no hagués estat possible plantejar i tirar endavant la campanya Hem perdut lo tren. Des del principi hem vist necessari treballar conjuntament amb Trens Dignes perquè reconeixem la seva expertesa en temes relatius a la millora dels serveis en transport públic al territori, és obvi que són els que coneixen millor la problemàtica dels transports a les Terres de l’Ebre.

- Hi ha alternatives al tren, cotxes particulars o autobús. Surten a compte o no anul·len la necessitat d'una bona connexió ferroviària amb Barcelona?

- Cada transport té els seus pros i contres, el que volem destacar és que un tren Avant ofereix dos punts forts que no ofereixen tots els altres: Una garantia de puntualitat per desplaçar-se fins a Barcelona en menys de dues hores, i taules i endolls per aprofitar el temps de viatge.

- Isidre Gavín, a l'Aldea, es va comprometre a reclamar el tren Avant per al municipi i la resta de gent del territori. Estan satisfets amb estes passes endavant o es queden en paraules i bones intencions?

- El tren Avant el 2020 el va posar la Generalitat - tal com van anunciar en una nota de premsa el gener de 2020- i de la Generalitat també depèn que es torni a posar en tant que és un servei que circula íntegrament per Catalunya i per tant la Generalitat en té la competència.

- Amb l'autobús es compleixen els horaris marcats per l'empresa (en aquest cas hife) i els serveis que promet (wifi...). Com ha de ser el veritable tren del futur, aquell que no deixe cap territori enrere?

- Pensem que és necessari que el nostre territori tingui comunicacions i transports equiparables a les que tenen altres territoris de Catalunya, ni més ni menys, és una qüestió estratègica per al desenvolupament de les Terres de l’Ebre. Arran de la pandèmia territoris ben comunicats amb grans ciutats han vist com creixia la seua població amb professionals qualificats que hi anaven a viure. Les Terres de l’Ebre no podem perdre aquest tren.

- Els combois de trens que ens arriben han quedat obsolets?

- Absolutament, des del moment que no tenen ni taules ni endolls. Només cal viatjar per Europa i veure com són els trens de mitja distància arreu del continent. També es pot donar un cop d’ull als serveis de FGC al voltant de Barcelona.

- Amb un bon servei és possible viure a cavall entre l'Ebre i Barcelona? O treballar més enllà dels nostres pobles?

- Estem convençuts que així és, els teletreballadors necessiten una garantia de puntualitat que ara mateix no es dona. Sabíeu, per exemple, que Valladolid s’està convertint a tots els efectes en un barri residencial de Madrid gràcies als trens Avant?