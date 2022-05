Rufián xoca amb Asens en el ple sobre l'espionatge: «Deixa d'anar tant a Waterloo»

El ple monogràfic sobre l'al Congrés ha tingut un episodi allunyat del debat sobre el Catalangate i més centrat en la pugna permanent entre. Al final de la intervenció dea l'hemicicle - molt crític amb les explicacions que ha ofert Pedro Sánchez -, el líder d'ha assenyalat, president del grup parlamentari d', per dedicar "més temps" al seu partit que a l'escàndol polític. Rufián ha acusat Asens de "" amb els republicans de forma permanent i li ha retret la relació de sintonia amb. "", ha etzibat el diputat d'ERC a dirigent dels comuns en la seva última frase al faristol.La relació entre Rufián i un dels noms propis d'al Congrés no és precisament plàcida. El cap de files republicà ha tornat a recordar a Asens la "" que va suposar quefos investida alcaldessa de Barcelona el maig del 2019 gràcies als vots de, suports que van evitar quees convertís en alcalde. Aquestes han estat les paraules de Rufián al Congrés: "Acabo amb una frase per a algú que ha dedicat més temps a ERC que, per exemple, a Villarejo, el senyor Asens. Dues paraules, per a la seva vergonya: Manuel Valls. Prou de trencar ponts amb ERC, Jaume. Deixa d'anar tant a Waterloo".

