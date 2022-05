El grup de Ciutadans a Barcelona, un final amb mala maror

Pugna pel cap de cartell

Crisis des del primer dia

no està aconseguint aturar a les enquestes la cruel davallada que té impacte en tots els àmbits institucionals on el partit és present. I l'Ajuntament de Barcelona no és una excepció. A un any de les pròximes eleccions municipals, quan el partit d'encara ha de decidir qui serà el seu cap de llista ni com s'hi presentarà després de la fallida operació Valls, el grup municipal a Barcelona viu una situació de fort malestar intern que augura unEn només un any, el grup espanyolista ha perdut una regidora,, que va abandonar l'organització després de diverses enganxades fruit de la crisi interna, i ara un dels altres tres,, prepara la seva retirada del consistori. Els dos restants,, mantenen una tensa relació política, segons fonts del partit taronja. El 2019 la llista de l'exministre francès Valls avalada per Ciutadans i bona part de patriciat barceloní va obtenir sis regidors: dos són ara al nou partit Valents ambal capdavant, Barceló és no adscrita, i Ciutadans en conserva tres.Guilarte i Sierra mai han tingut una bona sintonia política, malgrat que mantenen una relació personal correcta. Però ara, amb les perspectives a la baixa, la química personal entre ells se n'ha ressentit. El partit decidirà en els pròxims mesos qui serà el seu. Fins ara, la cúpula de Ciutadans ha treballat amb l'única hipòtesi de concórrer sols a les eleccions i, en aquest cas, el nom de Guilarte és el que disposa deper competir amb el PSC i Vox, que fa un any van menjar-se gran part del pastís electoral de Cs al Parlament.La regidora és consideradai apta en els debats, i a falta d'un fitxatge que s'assumeix que les circumstàncies polítiques fan improbable, tot apunta a que Guilarte seria ella la cap de cartell. Sierra, però, és un home ambiciós i, segons fonts del consistori, ambicionaria també ser l'alcaldable. Però pocs consideren que tingui opcions reals i la direcció assumeix que Guilarte té "més recorregut" per defensar els colors taronja.Qui apareix al marge d'aquests conflictes és. Exalcalde del PSC a l'Hospitalet de Llobregat, expresident de la Diputació i exministre de Treball, va ser una incorporació dea la seva candidatura el 2019. Corbacho, amb una forta experiència institucional, s'ha mantingut volgudament apartat de les batusses internes. De fet, el seu caràcter d'l'ha ajudat a fer-ho i ell s'ha abocat a la tasca de regidor. La seva activitat, diuen a Ciutadans, ha anat de més a menys. L'exalcalde -que aviat complirà 73 anys- ja prepara la seva sortida del primer pla, que amb quasi tota probabilitat es produirà abans que acabi el mandat, cap a finals d'any, quanGuilarte i Sierra neguen que mantinguin cap enfrontament. Guilarte, en declaracions a, assegura que la relació entre tots dos ési confirma la seva voluntat de ser cap de llista a les properes municipals. Sierra, per la seva banda, afirma que tots dos regidors teneni que seran unes primàries les que decidiran el cap de llista. Ell se'n descarta i ironitza amb el fet que no pot ser alcaldable per "no ser de Barcelona, on vaig arribar el 2006, no dominar bé el català i".Sierraa l'Ajuntament de Barcelona per obrir un bufet d'advocats. Un signe més de la sensació que hi ha en tots els segments del partit d'un final d'etapa. Caldrà veure com afectarà la sortida de Corbacho a l'activitat i la dedicació del grup de Ciutadans.Que aquest període municipal seria dur per Ciutadans es va percebre abans mateix de la constitució del ple municipal. El partit va tancar un acord ambi la seva plataforma, Barcelona pel Canvi. Va ser una de les coalicions més efímeres de la història. Valls va decidir facilitar l'elecció d'però només el va seguirproduint-se així la fractura dins del grup.Després vindria la marxa de l'exprimer ministre francès i el seu retorn a la política francesa -ésen les eleccions del juny- i l'abandonament de Ciutadans per part de la regidora Barceló, que va mantenir l'acta i és ara una no adscrita dins del ple. Barceló, coneguda per ser filla d'un torero famós, va tenir dificultats per moure's en la plaça de la política. Parera, per la seva banda, junt amb el regidor-que va entrar després de la renúncia de Valls-, formen el grup de, la nova marca política de Parera, que també va ser durant un temps diputada del PP al Parlament. Barceló, molt propera a Valents, vota amb ells la major part de vegades. A un any de les urnes, el grup de Ciutadans encara pot donar sorpreses.

