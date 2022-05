La ministra de Sanitat,, ha anunciat que el govern espanyol comprarà, després que ja s'hagin detectat. Fonts de la reunió del Consell Interterritorial de Salut han avançat a la Cadena Ser que l'executiu ja hauria negociat amb l'Agència Europea de Medicamentsl'adquisició, queÉs més, Dariasla decisió, que té l'objectiu de prevenir que la malaltia es faci endèmica i que no continuïn augmentant els casos., l'que té l'aprovació reglamentària, ha assegurat que té prou subministraments per fer front a l'actual brot a escala mundial.El passat divendres el ministeri de Sanitat ja va anunciar que la idea de comprar vacunes i antivirals per combatre la malaltia era sobre la taula. Aleshores, els sistemes d'alerta de salut estatals havien detectat 25 casos sospitosos de la infecció.amb quatre casos confirmats. En 72 hores la Ponència d'Alertes del Consell Interterritorial de Salut havia elaborat un protocol per a la detecció precoç de casos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor