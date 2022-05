El COE s'obre a negociar directament amb els territoris de l'Aragó si Lambán manté el bloqueig

Un debat en termes tècnics, no polítics

L'Aragó tenia més proves que Catalunya

"No podem donar imatge de divisió"

Lambán demana ajuda a Sánchez

El govern aragonès s'enroca

El president del(COE),, ha llançat un advertència al president de l'Aragó,, després que a principis de setmana se certifiqués el trencament de les negociacions per a un projecte conjunt entrei l'. En una roda de premsa des de la seu del COE a Madrid, Blanco ha obert la porta a una candidatura amb Catalunya i territoris de l'Aragó sense el suport del president. D'aquesta manera,favorables als Jocs esquivant el veto de Lambán, a qui s'assenyala com el responsable del bloqueig. El COE té clar que vol presentar candidatura per no erosionar les bones relacions amb el(COI).Blanco ha dit que es reprendran les converses "amb tothom qui vol organitzar els Jocs" per intentar arribar a un acord. "No deixaré de lluitar per tenir una candidatura", ha dit, i ha admès que "és difícil arribar a l'acord, però no és impossible". "És important presentar una candidatura sobretot per la gent del, perquè el projecte regenera tot el territori", ha afirmat. "Ja no depèn de nosaltres, sinó de qui té responsabilitat d'arribar a un acord", ha afegit. En aquest sentit, però, ha avisat que qui presenta la candidatura és el COE. "No volem arribar a la situació d'haver de negociar amb els territoris sense el suport del govern de l'Aragó", ha dit, i ha demanat deixar de banda "debats polítics estèrils".El diàleg, doncs, es reprendrà, però. Blanco ha explicat que es parteix de la base del projecte que s'ha treballat fins ara i, a partir d'aquí, es veurà quines modificacions es poden fer. "Si tothom vol participar haurem de veure si es pot arribar a un acord", ha dit. El canvi significatiu entre fa una setmana i ara és que una part de l'Aragó ha dit queper no quedar-se sense Jocs. "Si no es pot arribar a un acord,", ha dit Blanco. En tot cas, els terminis són justos. "Les altres candidatures ja van molt avançades. Nosaltres", ha admès Blanco. Per això, ha demanat "tenir clar què es farà el més ràpid possible".I hi ha opció d'una candidatura en solitari de Catalunya? ", perquè hi ha gent de l'Aragó que també els vol i no podem renunciar a l'ideal d'una candidatura de Barcelona i Saragossa", ha resposta. Catalunya té clar que vol els Jocs i no descarta, arribat el moment, demanar organitzar-los en solitari. El Govern convocarà divendres la consulta al Pirineu, prevista per al 24 de juliol. Ho té en compte això el COE? "Ho tenim molt en compte", ha dit Blanco.Blanco ha volgut explicarolímpica per als Jocs d'Hivern. Tot plegat comença el 2010, ambcom a alcalde de Barcelona. És aleshores quan es planteja l'opció d'una candidatura als Jocs d'Hivern, i la proposta continua amb. Després, es comença a parlar amb la Generalitat per presentar una candidatura a Catalunya. "No vam enviar res al COI sobre aquesta possibilitat", ha explicat. Més tard, quan es considera pertinent, el president Sánchez i Blanco plantegen l'opció d'una candidatura "més àmplia" que permeti explicar "la importància del Pirineu espanyol". Aleshores s'incorpora l'Aragó. És en aquest moment que s'envia una carta al COI expressant l'interès per començar converses sobre una candidatura al Pirineu per als Jocs d'Hivern 2030.En aquell moment hi ha dues possibilitats, segons ha detallat Blanco, per presenta una candidatura. O crear un comitè organitzador, fer un treball tècnic i després explicar què s'ha fet als territoris on es faran els Jocs, o bé crear una comissió tècnica amb representants del govern espanyol, de Catalunya, de l'Aragó i del COE. "Aquesta opció pensava que era la més democràtica. El debat havia de ser tècnic, no polític", ha dit. "Un cop tinguéssim l'acord, s'havia de plantejar als governs per aprovar-lo o debatre'l", ha afegit. La comissió tècnica estava formada per representants del COE, del govern espanyol, del Govern i del govern aragonès. "Jo formava part de la reunió, però hi havia dotze persones que havien de debatre", ha explicat. Es van produir sis reunions d'aquesta comissió entre 21 de gener i fins al 22 de març de 2021. "Va debatre la candidatura", ha dit.El primer que es va posar sobre la taula va ser la "distribució de la neu", que ho van plantejar els representants del govern aragonès. "El debat va durar molt poc temps", ha explicat. Va quedar clar que l'Aragó es quedava una sèrie d'activitats i Catalunya unes altres, i no hi va haver més discussió. "Vam acordar la distribució de la neu. Després la distribució del gel, que va trigar més temps a assolir un acord", ha explicat. Catalunya no ho veia clar i va ser necessària una sisena reunió el 22 de març. "La proposta donava l'esquí de fons i el biatló a l'Aragó, el patinatge i el curling.i més de 2.000 esportistesi 2.608 esportistes", ha dit. L'Aragó tenia, doncs, més proves, pero Catalunya tenia més esportistes.Acabades les sis reunions, Blanco va convocar un representant de cada govern per acordar o debatre la proposta tècnica. En aquest temps, Javier Lambán envia una carta al president del COE explicant que no està d'acord amb la distribució de proves. "Des del principi, els tres governs estaven informats de com anaven els debats", ha remarcat Blanco. El problema que plantejava l'Aragó era que de les tres valls n'hi havia una que quedava sense esports de neu. Hi ha, aleshores, quatre reunions de la comissió dels responsables dels governs. En la primera, l'1 d'abril, no hi va el representant aragonès. "Era per debatre l'estudi que havia presentat la comissió tècnica", ha explicat Blanco. Sense cap canvi, el govern aragonès sí que va assistir a les següents tres reunions, la darrera el 23 de maig.En la darrera reunió es va plantejar que cinc proves a la Vall d'Aran passessin a l'Aragó, a canvi que proves de gel de l'Aragó passessin a Catalunya. "Amb aquest canvi se segueixen mantenint 54 proves a l'Aragó i 42 a Catalunya", ha insistit Blanco. Quan el president del COE veu que no hi ha possibilitat d'acord, és quan es trenquen oficialment les negociacions. "Decideixo en aquell moment que no podem continuar per aquest camí", ha dit. S'ha anul·lat dues vegades la visita dels tècnics del COI, que ja han anat a veure altres possibles candidatures. ". En les reunions tècniques va ser molt fàcil, però en les polítiques no", ha afirmat. Blanco ha volgut deixar clar que la proposta feta és del COE, però després d'un debat amb representants de tots els governs implicats.El president de l'Aragó, Javier Lambán, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que intervingui per "posar ordre" per evitar que el projecte olímpic "descarrili definitivament per la manifesta desigualtat i desequilibri en què s'està plantejant" la candidatura. El president aragonès ha dit que ara el govern de l'Aragó no té cap confiança en el COE". "i la manera d'entendre la candidatura i el COE l'ha acceptat i nosaltres no la podem acceptar", ha afirmat. Per a Lambán, "s'està dirimint des del principi en el terreny estrictament polític" i sosté que si es desenvolupessin els JJOO en els termes que planteja el COE "l'Aragó quedaria reduït al paper de simple comparsa".El govern d'Aragó veu "inviable" una candidatura olímpica en què hi participin les estacions aragoneses al marge d'un possible acord institucional amb el COE i Catalunya. En aquest sentit, el conseller d'Esports,, del govern aragonès ha dit que aquesta proposta seria un "disbarat" encara més gran que el que va plantejar el president del COE inicialment, per la qual cosa, ha assegurat que faran servir "tots els mitjans" per evitar-la. En una reunió mantinguda aamb el president Lambán, alcaldes de municipis del Pirineu d'Osca han demanat la participació de tots els partits polítics a la reunió que s'ha sol·licitat amb el president espanyol.Faci ha fet aquestes declaracions després de la reunió mantinguda juntament amb el Lambán, alcaldes i representants turístics delon hi ha les estacions d'esquí que podrien acollir proves olímpiques en cas que s'acabés plantejant una candidatura per als JJOO d'hivern 2030. A la reunió s'ha acordat sol·licitar una reunió amb el president espanyol, Sánchez, on Javier Lambán aniria acompanyat dels representats de totes les forces polítiques d'Aragó. Així mateix, segons el govern d'Aragó, tots els presents a la reunió han coincidit, majoritàriament, en el fet que el COE està actuant sense tenir en compte a ningú i sense atendre el compromís adquirit per presentar una candidatura igualitària i equilibrada amb Catalunya.

