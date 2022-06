Eld'ús turístic gestionats pera Barcelona està en mans de grans tenidors. La plataforma que va néixer com un nexe entre particulars per llogar immobles turístics ha vist com ha canviat el perfil de gran part dels arrendadors d'aquests pisos. Segons dades de la plataforma, al març de 2022 existien 16.402 apartaments turístics a la ciutat, dels quals(considerant com a tal els propietaris de més de 10 immobles a la ciutat gestionats des d'Airbnb).Quan s'analitza per districtes, tal com es pot comprovar al gràfic anterior, la gran part dels habitatges en mans d'aquests actors es troben a les zones on més proliferen els pisos d'ús turístic. Així,en mans de grans tenidors i a. Malgrat això, aquests propietaris també han explotat les opcions que ofereixen altres zones de la ciutat, on hi ha immobles amb preus més baixos. És per això que, sobretot els últims anys, aquests actors també concentren gran quantitat de pisos en altres zones como el districte deUn dels grans propietaris que més pisos posseeix és un usuari que apareix amb el nom de Eva&Jack, disposant de, la majoria al districte de Ciutat Vella. Sota el nom de Miroslav, existeix un altre particular que compta amb un total derepartits per quasi tots els districtes de la ciutat. El tercer gran tenidor a la ciutat apareix a la plataforma amb el nom de Joaquim, un usuari que acumula la titularitat de 107 pisos de lloguer turístic.Airbnb proclama en el seu últim anunci que "tot és possible gràcies als amfitrions", però, quins són aquests amfitrions? Com s'ha vist, molts d'aquests són els mateixos amfitrions en gran quantitat de pisos. Però, a més, moltes vegades els propietaris no són ni persones físiques, sinó que són entitats i empreses privades. I es que Airbnb no sols posa en contacte als turistes amb particulars que volen llogar el seus pisos.han vist una oportunitat en aquesta plataforma per a expandir el seu negoci.En total, al març del 2022, un 19%de la ciutat estaven en mans d'empreses. Moltes d'aquestes entitats s'identifiquen amb el nom de l'empresa però, d'altres, utilitzen el d'per dissimilar el nom real de l'organització que gestiona el pis.Si es posa el focus en les empreses que més habitatges acumulen, s'observa que, una empresa de lloguer d'apartaments a Barcelona, concentra un total de 131 pisos a la plataforma., una companyia del mateix sector, compta amb. La tercera entitat amb més pisos en propietat és, una empresa de gestió de vivendes turístiques, que posseeix 114 immobles.El fenomen Airbnben la que s'entén el turisme. La possibilitat de llogar pisos de forma esporàdica amb preus superiors als lloguers convencionals és una. A més, es tant la seva capacitat transformadora, que els "gegants" del turisme tradicional, com els hotels o les empreses de l'àmbit turístic, destinen part del seu negoci en aquest model.Les dades d'aquest article estan tretes d' Inside Airbnb , un portal que recull i organitza les dades que apareixen a la plataforma d'per tal d'aportar informació a les comunitats locals sobre les

