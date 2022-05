El Govern es posa un aprovat: diu que ja ha complert un terç dels compromisos de la legislatura

L'executiu català afirma que jaque es va imposar en el pla de govern per al global de legislatura, un terç del total. Així ho assegura en una avaluació presentada aquest dimarts pel presidenti el vicepresidentprecisament per posar en valor la seva acció durant el primer any de mandat. Dels cinc eixos en què va dividir les actuacions, aquell on s'hauria avançat més en l'anomenada(39,3%), mentre que els èxits serien per ara més tímids en l'(26,3%).Aquesta avaluació que s'ha fet a si mateix el Govern, segons explica en un document, es basa en l'anàlisi de les quatre transformació promeses (social, verda, feminista i democràtica), les quals s'articulaven enconcretes, abraçant des de "la defensa de lai la, la lluita per l'i la fi de la" fins a "la lluita contra elo la lluita feminista". Els detalls d'aquesta avaluació, de fet, estan disponibles des d'aquest mateix dimarts des d'una aplicació web amb l'objectiu "d'exposar de manera transparent i amb la voluntat de retre comptes de l'acció".En concret, allò que desemboca en el percentatge de compliment de cada eix és el grau d'execució de les 1.486 mesures i submesures. Segons exposa el Govern, aquells ítems qued'execució, aquells planificats i amb tasques preliminars se situen al 10%, aquells en inici d'execució al 25%, els que es troben en ple desenvolupament poden trobar-se entre el 40% i el 60%, aquells en execució avançada pujarien al 80% i, finalment,. Sempre, és clar, sota el mateix criteri de l'executiu català.L'eix de "" obtindria un nivell de compliment del 29,2%, especialment elevat en l'àrea d'(38%) ii emergències (35,2%) i per sota la mitjana a(28,4%) i sobretot bon govern i govern obert (21,9%). El Govern en destaca l'obertura dea l'exterior fins a 20, el fons complementari de riscos per protegir servidors públics (també polítics encausats) o el canvi de criteri en relació a l'aplicació dels expedients vinculats a laper part dels Mossos.El que l'executiu anomena transformació social es divideix en dos eixos, el primer del qual és el "", amb una execució per ara del 35,6% de compromisos, especialment alt en(43,1%) i d'(41,7%) i a la cua eni llengua (28,9%) i salut i activitat física (31,1%), quedant pel mig les àrees de drets socials i inclusió (35,2%) i(34,5%). S'hi destaca la presentació del Pacte Nacional per la Llengua, els 917 milions per a polítiques actives d'ocupació, lai la reducció de ràtios a P-3, o els 80 milions extres a l'atenció a laEn relació a l'eix més econòmic, amb una execució global del 30,5%, el Govern situa el compliment en l'àmbit d'economia i hisenda en un 37,5%, per damunt dels de(34,9%),(32,3%) i, en especial,i teixit productiu (23,2%). L'executiu posa en valor el projecte Aina per fer que la tecnologia entengui el català, la renovació en procés del, l'aprovació dels pressupostos del 2022 o l'increment en un 70% dels ajuts als grups de recerca.L'àmbit de "" seria el més avançat, amb quasi quatre de cada deu compromisos complerts, sobretot eni polítiques agroalimentàries i en vertebració del territori (41,2% en ambdós) i quedant-se en el 34,7% en. L'acceleració de la transició energètica i l'aprovació de l'Agenda Rural de Catalunya són les dues mesures destacades pel Govern en aquest àmbit.Finalment, la transformació feminista i d'igualtat seria la que va més endarrerida, malgrat que superaria el 25% d'execució quan precisament se supera el 25% de legislatura (en cas que duri quatre anys). L'àmbit de feminisme, en tot cas, aniria per davant, amb un nivell d'execució del 29,8%, mentre que el d'se situa encara en el 23,4%. La Generalitat subratlla la presentació de l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació, la reserva delde mossos, bombers i agents rurals per a dones o la multiplicació per quatre dels ajuts a l'

