La justícia europea retorna per ara la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí

El(TJUE) ha acceptat el recurs dei ha deixat en suspens, de manera cautelar, els efectes delque els retirava lacom a eurodiputat. Això vol dir, doncs, que els tres eurodiputats de Junts tornen a tenir immunitat plena -fins ara mantenien la immunitat de desplaçament- perquè laconsidera que hi ha risc que siguin detinguts, com es va demostrar en l'incident de Puigdemont a l'Alguer.En la decisió, el TJUE anul·la la interlocutòria del TGUE del juliol passat i suspèn de manera cautelar l'execució de la decisió del Parlament Europeu de retirar la immunitat als eurodiputats de Junts. El tribunal argumenta que el retorn de les cautelars demanada pels eurodiputats de Junts "compleix el requisit d'urgència" i que el fet que no hagin estat detinguts fins araA més, el TJUE carrega contra el president del comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra,, de Ciutadans. Considera que "es demostra a primera vista" que l'eurodiputat de Ciutadans "pren partit" o té "un prejudici personal" contra Puigdemont, Comín i Ponsatí. També és crític amb el ponent del suplicatori,, un eurodiputat ultra hongarès que forma part del mateix grup que Vox.Finalment, el tribunal rebutja l'argument d'Espanya que actualment no es pot materialitzar l'euroordre per la suspensió derivada de la pregunta prejudicial del Tribunal Suprem pel rebuig de la justícia belga a l'extradició de l'exconseller. "Sense una decisió formal del Tribunal Suprem no pot considerar-se que aquest hagi tingut intenció de qüestionar les ordres de detenció emeses o de suspendre la seva execució", diu el tribunal.La defensa dels exiliats, pilotada per, té en marxa un recurs contra el suplicatori que va aprovar elel març de 2021. En aquesta carpeta, s'han presentat diverses peticions de mesures cautelars perquè els eurodiputats tornin a tenir la immunitat completa. Fins ara, elhavia dit que no era necessari retornar-los aquesta protecció perquè considerava que no hi havia risc de detenció perquè -apuntava el tribunal europeu- les euroordres havien quedat en suspens fins a resoldre les prejudicials deEl, però, no comparteix aquest criteri, exhibit per Luxemburg en fins a dues ocasions. Arran de la detenció a l'Alguer, el Suprem va reclamar l'extradició de Puigdemont a la justícia italiana, que no va atendre la petició i va ratificar els arguments del TGUE i va dir que les euroordres estaven suspeses. Amb la seva decisió, el TJUE reforça a protecció dels eurodiputats de Junts.

