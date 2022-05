Aragonès admet que el balanç de l'any coixeja a la taula de diàleg: «Des dels indults no s'ha avançat»

Elfeia dies que preparava la roda de premsa per passaral primer any de funcionament de l'executiu, després que dissabte es complís l'aniversari de la investidura de Pere Aragonès . Però la convocatòria ha quedat marcada per les dificultats demostrades al Parlament per assolir un acord ampli en laa laa l'escola, esculls que han fet que l'executiu no aprovés encara el decret llei negociat en els darrers dies entre. Aragonès i el vicepresident,, han hagut d'atendre la carpeta de la llengua en el torn de preguntes, però el president de la Generalitat ha volgut posar el focus en el compliment del pla de Govern, que ha xifrat en un. Per Aragonès, l'auditoria és "". Però hi ha una qüestió de la qual el dirigent republicà no en pot estar satisfet: els progressos de la taula de diàleg, la principal aposta d'ERC. "", ha reblat Aragonès.L'exercici de transparència de l'executiu en relació al compliment dels compromisos adquirits en la investidura ha coincidit amb l'anunci del Tribunal Suprem d'acceptar ara la revisió dels indults , després que la secció cinquena hagi canviat de criteri i hagi estimat els recursos contra la mesura de gràcia. "", ha afirmat el president català, en la primera reacció que ha fet el Govern. Malgrat la ingerència judicial i els efectes del Catalangate -que ha congelat les relacions polítiques amb la Moncloa-, Aragonès s'ha mostrat convençut de mantenir viva la. "Continuo defensant la negociació", ha recalcat, tot i que ha evitat posar terminis a l'exploració d'un pla alternativa si el diàleg no dona resultats. "", ha subratllat.Aragonès demana quees mogui per oferir les explicacions necessàries per l'espionatge -a banda de garanties perquè un episodi com el Catalangate no es torni a produir- abans de tancar qualsevol reunió entre presidents que es limiti a ser una "". De moment, la trobada exigida pel Palau de la Generalitat no té data. Com tampoc té calendari la represa de la taula de negociació, qualificada aquest dimarts pel Govern com el "" de la legislatura.L'executiu d'Aragonès sap que la imatge més lesiva del mandat, per incompleta, és la de la. La negociació amb la Moncloa ha esquivat mines de tot tipus -dels socis al Govern i també de l'executiu espanyol-, però no ha progressat adequadament. Junts se n'ha desmarcat, lamai l'ha avalada i ell'ha frenada tant com ha pogut. El resultat, només una reunió pública - la del 15 de setembre a Barcelona -, i, més enllà de l'intercanvi de documents que perseguia enteses parcials com la de la protecció del català . "Ens hem sentit molt sols", raonava aquesta setmana un càrrec amb ascendent al Govern. Es referia a la taula de negociació, però també a les vicissituds d'un any que Aragonès ha recorregut sense socis estables i aplicant la, amb Junts,Una geometria que el Govern haurà de practicar amb l'aprovació dels pressupostos, si lano torna a validar els comptes. Aragonès ha deixat clar aquest dimarts que no té previst sotmetre's a laque va pactar amb els anticapitalistes per la investidura. Ara bé, el vicepresident, Jordi Puigneró, ha apuntat que la prioritat ha de ser explorar laque no s'ha practicat en tota la legislatura. Els últims pressupostos es van validar amb el. Puigneró ja ha advertit que la negociació dels comptes del 2022 no "" que s'hagin de repetir les mateixes aliances.En el primer any a la presidència, Aragonès i les conselleries que capitaneja han posat les bases de l', però no ha aconseguit que laobtingui resultats tangibles. A Palau insisteixen que el valor d'aquest primer curs de recorregut és haver activat l'anomenada "", tal com la va definir el president en la seva investidura, encara que el desplegament hagi estat. Aragonès ha recalcat, en qualsevol cas, que la feina feta li permet afirmar que es manté nítid el seu compromís de governar per la "".En una compareixença conjunta, Aragonès i Puigneró han volgut projectarmés enllà de la relació complexa entra. President i vicepresident han compartit el balanç del pla de Govern, amb referències a avenços de conselleries de cada formació, des les iniciatives del full de ruta feminista fins a les noves places creades al cos dels Mossos d'Esquadra, passant pel decret llei de renovables o la posada en marxa del projecte Aina de defensa del català, un flanc, el de la llengua, que continua sent motiu de discussió. "", ha recalcat Aragonès per resumir l'acció governamental del primer any. Al seu torn, Puigneró ha parlat d'"", per allunyar-se de lesque continuen marcant la convivència entres les dues principals formacions independentistes.

