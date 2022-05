USTEC crida el personal laboral dels centres a sumar-se a la vaga

Aquest dimecrestornen a la vaga. Després de les cinc aturades del març i d'una vaga parcial la setmana passada, els docents deparen tot el dia per exigir un canvi de rumb en lesdeli també la reversió de les retallades i millora de les condicions laborals. La protesta, que aglutina tots els principals sindicats, també reclama preservar el model d'immersió lingüística en un moment d'ofensiva dels tribunals i mentre els partits negocien a contrarellotge per mirar d'assolir un pacte que doni resposta al 25% de castellà.Aquest dimarts, el sindicatha fet una crida al personal laboral -educadors d'educació especial o tècnics d'educació infantil, entre altres- a sumar-se als docents en les properes jornades de vaga convocades. El sindicat considera que el personal laboral és "invisible" per al Departament i el reivindica com a "imprescindible" per a la comunitat educativa. En una roda de premsa, la portaveu d'USTEC,, ha previst que la vaga d'aquest dimecres tindrà menys seguiment que les anteriors del març sobretot perquè es troben a finals de curs, però ha advertit que la "indignació és la mateixa" i ha demanat "continuar pressionant" davant de la "dinàmica impositiva" de la conselleria.Elengloba figures com auxiliars d'educació especial; educadors d'educació especial; tècnics d'educació infantil; integradors socials; fisioterapeutes i audioprotesistes dels serveis educatius; també, educadors, cuiners, netejadores i conserges de llars d'infants gestionades pel departament i el personal laboral docent (no funcionaris).i els sindicats tenen previstes més vagues de cara al juny. El dia 2 hi haurà una aturada parcial, de 8 a 10 del matí, i el dia 9 n'hi haurà una altra de tot el dia. Els representants dels treballadors també tenen sobre la taula l'opció d'una vaga indefinida a bans d'acabar el curs si el Departament no té en compte les seves demandes. Per la seva banda, Educació insisteix que ja s'han fet concessions als sindicats i que bona part de les seves demandes s'estan aplicant o està previst que s'apliquin. D'altres, com ara la reducció d'una hora lectiva a Primària i Secundària, són pressupostàriament i tècnica impossibles de dur a terme el curs vinent, i així s'ha traslladat als sindicats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor