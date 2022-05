Alejandro Fernández, sobre les maniobres per frenar el 25% de castellà: «No ens la colaran»

El president del PP de Catalunya,, ha assegurat aquest dimarts que "un sistema educatiu que no accepta que el castellà és llengua també vehicular està". El líder dels populars catalans ha carregat contra l'acord que estan ultimant ERC, PSC, Junts i comuns per tancar un text legislatiu que respongui a la sentència del TSJC sobre el 25% de castellà a les aules. Fernández ha etzibat contra una llei que establiria el català com a llengua vehicular i el castellà com a llengua d'aprenentatge. Pel dirigent conservador, el concepte de llengua d'aprenentatge és "un subterfugi que no compromet a res i és típic dels socialistes". I ha conclòs queHo ha dit en elon ha intervingut després de ser presentat per Esteban González Pons, vicesecretari general del partit des de l'arribada al lideratge d'Alberto Núñez Feijóo. El líder dels populars catalans ha assegurat, l'endemà de la trobada a la Zarzuela entre Felip VI i un rei emèrit que no ha demanat disculpes ni ha donat explicacions , que"està permetent una" per romandre a la Moncloa. Aquesta estratègia "claríssima" contra les institucions té el suport del bloc independentista i de Podem, però troba alè en el líder socialista.Alejandro Fernández ha afirmat quei que el PSOE està intentant fer veure que sí. Segons ell, el procés ha "mutat", però continua viu, i una prova és la. s'expressa ara en un intent d'"erosió" de les institucions, en una estratègia "sibil·lina", i que compta amb la complicitat interessada dels comuns, però també de Pedro Sánchez. Ha acusat el Govern d'estar dins unamb uns pactes amb un partit com la CUP i unes polítiques que s'expressen en aspectes com la turismofòbia i el rebuig a les grans infraestructures. Un fet que ha convertit el centre dreta liberal minoritari a Catalunya. Fernández ha afegit que, enfront l'hegemonia processista, el PP català defensa el que Vicens Vives anomenava "la feina ben feta".Sobre la feblesa del bloc constitucionalista, el cap del PP català ha recordat les dificultats que ha tingut tot projecte no nacionalista a Catalunya i que cal encertar en el diagnòstic. Segons ell, els catalans que se senten espanyols no retreuen al PPamb els sobiranistes sinó que s'han sentitpels governs d'Espanya.El final del procés, segons Alejandro Fernández, arribarà quan el govern espanyol recuperi la igualtat entre tots els catalans. La solució a l'anomenatno pot basar-se en què els sobiranistes continuïn gaudint de totes les "prebendes" mentre es continua humiliant els altres.Sobre la crisi viscuda Fernández ha assegurat que el PP va viure el febrer passati que el lideratge de Feijóo ha arribat amb l'necessària per reunir de nou el partit. Respecte al seu futur com a cap dels populars catalans, no ha volgut dir si es presentaria fins que es convoqui el congrés, segurament per al novembre. Però ha deixat clar que ell mai ha estat un polític designat a dit.

