Dues ciutats catalanes, entre les deu més riques de l'Estat

és el tercer municipi de l'Estat amb una renda per càpita més alta, amb 21.122 euros, segons dades del 2019 publicades aquest dilluns per l'INE. Entre el rànquing de les deu ciutats amb més renda per habitant de l'Estat també hi ha, amb 18.931 euros de mitjana. Els municipis madrilenys de-26.367 euros- i-19.510 euros- lideren la classificació.Sant Cugat també és la localitat catalana més ben situada a nivell de tot l'Estat pel que fa a nivells d'(6,4%) i(84 anys).concentren els 10 barris amb major renda neta mitjana anual per habitant, entre els quals hi ha, lesSegons l'informe, entre els municipis amb més renda de l'Estat també hi ha, en catorzena posició, amb 17.665 euros de mitjana;, 19è amb 16.966 euros; i, 20è amb 16.894. Més avall també apareix el(16.456 euros),(15.975 euros),(15.876 euros) i(15.777 euros). Entre els municipis amb menys renda per càpita no en figura cap de català, en una llista que encapçalen dos municipis d', amb 7.097 euros; i, amb 7.634 euros.Pel que fa a l'atur, a banda de Sant Cugat, entre les localitats amb menys desocupats hi ha Castelldefels, Barcelona i. De nou, cap municipi de Catalunya apareix entre els que tenen taxes més elevades d'atur. Lideren la llista(Jaén) i la(Cadis). De fet, Catalunya, Madrid i elencapçalen la llista de municipis amb més renda i menys atur.Els indicadors urbans de l'INE també inclouenentre els municipis amb un major nombre mitjà de fills. Per contra, Cerdanyola del Vallès apareix a la llista de municipis amb menor nombre de fills per dona. Altres indicadors mostren queés la cinquena ciutat de l'Estat amb major proporció de llocs de treball als serveis (86,8%).

