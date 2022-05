Marta Madrenas no repetirà com a candidata de Junts a l'alcaldia de Girona

L'alcaldessa deno repetirà en el càrrec. La dirigent deha anunciat aquest dilluns que no es presentarà com a candidata a l'alcaldia a lesde l'any 2023. "L'òptim és no anar més enllà dels dos mandats", ha dit Madrenas, que ocupa el càrrec de des de l'any 2016. La també diputada de Junts al Parlament no té previst deixar la política. Junts obrirà ara un procés de primàries per escollir candidat a l'alcaldia en un feu que el partit dona per assegurat."Sempre he defensat que en una ciutat tan important com Girona calen, i crec que l'òptim és no anar més enllà de dos mandats", ha subratllat l'alcaldessa. Madrenas assegura estar "molt forta" i insistit que, durant aquest any que falta pe a les eleccions, tant ella com el seu equip "treballaran intensament" per la ciutat. Madrenas ha refermat el seui ha assegurat que continuarà treballant pel projecte "de manera intensa"Girona ha estat històricament una ciutat on CiU, primer, i Junts, després, han obtingut. A les darreres eleccions de 2019, Madrenas va guanyar amb claredat, amb nou regidors i prop del 31% dels vots. A les de 2015, CiU va obtenir 10 regidors i un 32% dels vots ambal capdavant. Puigdemont va fer el salt a lai, després de dos mesos convulsos, Madrenas va convertir-se en alcaldessa amb el suport delGirona és lque està sota la batuta dels postconvergents i una de les places que donen per assegurades, com. De la mateixa manera que situen com a prioritat retenir Reus -la ciutat més important en nombre d'habitants que Junts governa- i Igualada. L'adeu de Madrenas se suma al d' Elsa Artadi, candidata fins fa unes setmanes a Barcelona i per qui el partit encara no ha trobat substitut quan falta menys d'un any per a les eleccions.

